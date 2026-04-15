OpenAI schroeft Stargate terug in Europa, Microsoft vult gat

OpenAI stapt af van zijn plannen om rechtstreeks rekencapaciteit af te nemen bij Nscale’s datacenter in het Noorse Narvik. Microsoft neemt die capaciteit over en breidt zijn overeenkomst bij de Narvik-campus uit met meer dan 30.000 Nvidia Vera Rubin GPU’s. OpenAI zal de capaciteit voortaan via Microsoft huren, wat financieel gunstiger is.

Dat bevestigde een OpenAI-woordvoerder aan CNBC. In 2025 kondigde OpenAI samen met Nscale en de Noorse investeerder Aker ASA het Stargate Norway-project aan. Het betrof een datacenter van 230 MW bij Narvik, aangedreven door hernieuwbare energie. OpenAI zou als ‘initial offtaker’ ongeveer de helft van de faciliteit afnemen. Uiteindelijk kwamen Nscale en OpenAI echter niet tot een akkoord, blijkt nu.

Microsoft breidt overeenkomst met Nscale uit

In plaats van een directe deal met Nscale zal OpenAI de rekencapaciteit via Microsoft huren. Een woordvoerder van OpenAI liet aan CNBC weten dat dit financieel aantrekkelijker is, omdat het valt onder bestaande contractuele afspraken met Azure. Een woordvoerder stelt dat de Noorse plannen dus nog altijd voortgezet worden, met Microsoft als “belangrijke partner in ons netwerk.”

OpenAI verwijst daarbij naar het contract dat het in oktober met Microsoft sloot om voor 250 miljard dollar aan Azure-diensten af te nemen. De verhouding tussen OpenAI en Microsoft is de afgelopen jaren aan de nodige veranderingen onderhevig geweest, onder meer doordat Microsoft OpenAI toestond om ook andere cloudproviders te gebruiken.

Nscale bevestigde dinsdag dat Microsoft zijn overeenkomst bij de Narvik-campus uitbreidt met meer dan 30.000 Nvidia Vera Rubin GPU’s. Jon Tinter, President of Business Development & Ventures bij Microsoft, stelde in een verklaring dat de uitbreiding ervoor zorgt dat Microsoft-klanten toegang houden tot geavanceerde AI-infrastructuur in Europa.

OpenAI is terughoudend

Zo blijkt andermaal dat OpenAI opvallend terughoudend is geworden anno 2026. Het verslond miljarden dollars de afgelopen jaren en zal dit voor de AI-uitbouw blijven doen, maar snijdt fors in de uitgaven. Ook kreeg ChatGPT in gratis vorm geleidelijk reclame. Vorige week zette het bedrijf ook zijn Britse Stargate-project on hold, klaarblijkelijk vanwege hoge energiekosten en een ongewenst regelgevend klimaat in het Verenigd Koninkrijk.

Geld komt alsnog binnen om de verdere groei te voeden. Eerder dit jaar sloot OpenAI een recordfinancieringsronde van 122 miljard dollar, bij een waardering van 852 miljard dollar. Een mogelijke beursgang van OpenAI staat voor dit jaar op de planning, wat de aandacht voor de uitgaven van het bedrijf vergroot. OpenAI gaf investeerders in februari aan te streven naar zo’n 600 miljard dollar aan totale compute-uitgaven tegen 2030.