OpenAI wil miljarden ophalen bij Apple, Nvidia en Microsoft

OpenAI hoopt binnenkort zijn grootste kapitaalronde ooit te houden. Er moeten miljoenen dollars worden opgehaald en dat geld zou kunnen komen van Apple, Microsoft en Nvidia.

De nieuwe kapitaalronde moet OpenAI een waardering opleveren van 100 miljard dollar (ongeveer 90 miljard euro). Verschillende nieuwsbronnen melden de deelname van Nvidia, Apple en Microsoft aan de kapitaalronde. De belangrijkste zijn Bloomberg en The Wall Street Journal.

Voor Microsoft gaat het om een bijkomende investering, het bedrijf is al lange tijd hoofdinvesteerder van OpenAI. Bij Apple levert de extra investering een extra garantie voor een goede samenwerking in de AI-activiteiten van Apple op zijn toestellen. Een gelijkaardig verhaal gaat op voor Nvidia. Dit bedrijf levert de infrastructuur die nodig is om LLM’s te trainen en inzetbaar te maken. Door de investering kan Nvidia zich mogelijks verzekeren dat OpenAI niet wisselt van infrastructuur nu steeds meer concurrenten de dominante positie van Nvidia willen inperken.

De kapitaalronde zal geleid worden door Thrive Capital, dat zelf 1 miljard dollar investeert. Bronnen die bij de investering van Nvidia betrokken zijn, zeggen dat het bedrijf overweegt 100 miljoen dollar in OpenAI te pompen.

Geld dringend nodig

De kapitaalronde is voor OpenAI noodzakelijk om te blijven bestaan. De kosten voor het trainen van nieuwe modellen lopen hoog op, naar 7 miljard dollar in 2024. Daar komen nog kosten voor personeel en het draaien van infrastructuur voor ChatGPT bij. Het venijn zit in de steeds maar hogere kosten voor het trainen van betere LLM’s. Daar is de AI-maker druk mee bezig. Het volgende model staat bekend als ‘Strawberry’ en zou zelfs een AI-model met superintelligentie zijn. Om dit allemaal te onderhouden is er veel geld nodig. Komt dat niet binnen, dan zou OpenAI binnen een jaar failliet zijn.

Bovendien zouden de nieuwe investeringen voor OpenAI een teken zijn dat de markt opnieuw vertrouwen heeft in het bedrijf na het opvallende ontslag en de terugkomst van CEO Sam Altman. Dat vertrouwen moest ook voor Microsoft opnieuw worden opgebouwd. Microsoft leek daar even te gaan voor een aanpak van interne AI-ontwikkeling na de overname van een groot deel van het personeel en licenties van Inflection AI en wat later het opzeggen van de waarnemerspositie in de Raad van Bestuur van OpenAI.

