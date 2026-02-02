NTT DATA en AWS bieden bedrijven samen een legacy-uitweg

Om de modernisering van legacy-systemen aantrekkelijk te maken, moet de migratie naar moderne IT behapbaar zijn. NTT DATA heeft een strategische samenwerking getekend met AWS voor de sprong naar de cloud voor organisaties die hier tot nu toe geen pad naartoe zagen.

De opzet van de overeenkomst gaat uit van vier ‘prioritaire gebieden’ zoals de twee partijen het omschrijven. Allereerst willen NTT DATA en AWS dat bedrijven hun workloads van oude on-prem locaties naar de cloud kunnen bewegen. Dit dient de adoptie van AI, automation en moderne dataplatformen mogelijk te maken. Vanzelfsprekend is de omarming van nieuwe werkwijzen meer dan een technische kwestie, maar NTT DATA en AWS hopen de aanzet in ieder geval te geven.

Sectorspecifiek en managed

NTT DATA hamert er verder op dat het organisaties niet in een keurslijf hoopt te proppen. Vandaar dat het een sectorspecifieke Industry Cloud levert dat 500 bedrijfscomponenten en AI-agents beschikbaar stelt afhankelijk van de wensen. Zo speelt de vendor in op de unieke aard van bijvoorbeeld het bankenwezen of de zorg. Een derde prioriteit van de samenwerking mikt op een verbeterde Customer Experience (CX) middels een eerdere partnership tussen NTT DATA en AWS.

Tot slot is het voor de hand liggend dat de twee partijen inspelen op de actualiteit. Niemand in de publieke sector en geen enkel onderdeel van de kritieke infrastructuur kan soevereiniteit onbesproken laten. Hierbij komt de AWS European Sovereign Cloud van pas, dat in samenwerking met NTT DATA ‘sovereign by design’-oplossingen levert.

Transformatie met Transform

De drang om van legacy af te stappen (of tech debt, zo u wilt) is bijna even oud als de oudste legacy-IT. In plaats van het bijbouwen van deze verouderde IT om in te spelen op nieuwe innovaties, lijkt het ideale pad in penibele situaties rondom technische schuld modernisering. De stap naar de cloud kan onder meer via AWS Transform, dat vorig jaar is geïntroduceerd.

Deze moderniseringsdienst is op zichzelf al een bewijs van wat hedendaagse IT mogelijk kan maken. De belofte omtrent IT-infrastructuur anno 2026 draait veelal om AI-agents die werk op een diepgravende manier automatiseren. Denk hierbij niet alleen aan het afhandelen van repetitieve data entry, maar ook complexere processen die weinig creativiteit vereisen maar wel voorheen lastig te automatiseren zijn. Eén van die taken is het moderniseren van IT-infrastructuur zelf. Menselijke fouten leiden regelmatig tot misconfiguraties, systemen worden incompatibel en connectors verdwijnen. Om dat leed tegen te gaan, heeft AWS Transform de vaardigheid om volledige Microsoft-, VMware- en mainframe-omgevingen te transformeren.

Legacy op moderne wijze weg

Uit het samenwerkingsverband met NTT DATA maken we op dat AWS een meer alomvattende transformatie mogelijk kan maken dan met alleen Transform. Door de sectorspecifieke kennis van NTT DATA toe te passen, is het voorstelbaar dat een modernisering sterker volgens plan verloopt en eerder zijn waarde laat blijken. We zijn benieuwd welke ervaringen eindgebruikers, van de financiële wereld tot automotive en de publieke sector, met de oplossing hebben.

