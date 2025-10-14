NTT DATA en Fortanix gaan samen gevoelige data beveiligen

NTT DATA en Fortanix kondigen een wereldwijde samenwerking aan om bedrijven te helpen bij de overgang naar post-quantum cryptografie. Het nieuwe Cryptography-as-a-Service aanbod moet organisaties voorbereiden op de quantum-era terwijl tegelijkertijd AI-omgevingen worden beveiligd.

De nieuwe dienst combineert het Data Security Manager Platform van Fortanix met de cybersecurity-expertise van NTT DATA. Het doel is helder: bedrijven ondersteunen bij het beveiligen van data in AI-, cloud- en hybride omgevingen. Tegelijkertijd moeten organisaties zich voorbereiden op de post-quantum era met crypto-agility.

Confidential Computing als fundament

Het platform van Fortanix maakt gebruik van Confidential Computing-technologie. Deze techniek isoleert en versleutelt data terwijl het wordt verwerkt. Gegevens blijven beveiligd in rust, tijdens transport en tijdens gebruik in hybride, multicloud en AI-omgevingen.

De uniforme securityarchitectuur zorgt voor gecentraliseerde zichtbaarheid en beleidscontrole. Dit vereenvoudigt audits, compliance en regelgevingsrapportage aanzienlijk. Voor bedrijven betekent dit een stevige basis om hun databeveiliging toekomstbestendig te maken.

Praktische toepassingen

Het Cryptography-as-a-Service aanbod richt zich op verschillende praktische use cases. Multicloud Key Management biedt uniforme versleutelingssleutelbeheer over AWS, Azure, Google Cloud en on-premises omgevingen.

Post-Quantum Readiness identificeert kwetsbare cryptografie en zorgt voor migratieplanning. Voor overheid en publieke sector geldt Data Sovereignty, wat compliance met dataresidentievoorschriften waarborgt door geofencing en beveiligde sleutelopslag.

Secure AI & Machine Learning maakt het mogelijk gevoelige data in beveiligde omgevingen te verwerken, terwijl Hardware Security Module as-a-Service zorgt voor centraal, veilig beheer van cryptografische sleutels zonder fysieke hardware te hoeven beheren.

Van assessment tot implementatie

NTT DATA levert complete lifecycle-services. Het proces begint met een op maat gemaakte beoordeling van het huidige databeveiligingsvolwassenheidsniveau van een bedrijf. Vervolgens wordt een technologie-roadmap opgesteld voor crypto-agility.

Daarna volgt de implementatie van het Fortanix-platform en doorlopende managed services. “Onze samenwerking met Fortanix brengt complementaire sterke punten samen om risico’s in veelzijdige omgevingen te beperken”, stelt Sheetal Mehta van NTT DATA.

Hoewel relevant voor alle bedrijfstakken, richt de samenwerking zich vooral op sterk gereguleerde sectoren wereldwijd. Financiële dienstverlening, gezondheidszorg, overheid en telecommunicatie staan centraal.

