VMware boekt overwinning in rechtszaak tegen Siemens

VMware lijkt een vroege procedurele overwinning te hebben behaald in de zaak die het tegen Siemens aanspande. De rechter gaf aan het standpunt van VMware te steunen dat de Amerikaanse rechtbank bevoegd is, ondanks Siemens’ verzoek om de zaak naar Duitsland te verplaatsen.

De zaak begon in maart 2025, toen VMware ontdekte dat de Amerikaanse tak van Siemens een lijst met software overhandigde waarop veel meer producten stonden dan waarvoor licenties waren gekocht. VMware klaagde Siemens aan omdat het industrieconcern naar eigen zeggen niet wilde meewerken aan een licentie-audit en geëist zou hebben dat VMware extended product support zou leveren voor mogelijk ongelicentieerde software.

Geschil over jurisdictie

Siemens verwees naar contracten die volgens het bedrijf bepalen dat geschillen in Duitse rechtbanken behandeld moeten worden. VMware stelde daarentegen dat het vermeende gebruik van niet-gelicentieerde software in de VS plaatsvond, waardoor Amerikaanse rechtbanken de juiste jurisdictie hebben.

Op dinsdag gaf rechter D. Hatcher van de Delaware District Court aan het argument van VMware te steunen. Ze publiceerde een Report and Recommendation waarin staat dat Siemens’ poging om de zaak naar Duitsland te verplaatsen afgewezen moet worden.

Dergelijke rapporten geven de logica en precedenten aan die een toekomstige beslissing waarschijnlijk beïnvloeden. Beide partijen krijgen 14 dagen om bezwaar te maken, maar die inzendingen zijn beperkt tot tien pagina’s. Deze beperking moet betrokkenen bij de rechtszaak dwingen zich te richten op de kwesties in het rapport in plaats van nieuwe argumenten te verkennen.

De rechtszaak tegen Siemens is geen geïsoleerd incident. Broadcom heeft de VMware-licentieaudits geïntensiveerd sinds de overname. Het bedrijf stapte af van perpetual licenses en dwingt klanten over te stappen op dure subscription bundles. Dat leidde tot spanningen met meerdere grote organisaties.

Voor VMware lijkt de zaak tegen Siemens voorlopig in de gewenste rechtszaal behandeld te worden. De virtualisatiegigant kan nu in de VS verder procederen over het vermeende gebruik van ongelicentieerde software. Of Siemens alsnog bezwaar maakt tegen de aanbeveling van de rechter, wordt in de komende twee weken duidelijk.