Cisco bouwt eigen hypervisor als VMware-alternatief, release dichtbij

Cisco komt met een hypervisor voor het draaien van de eigen applicaties. NFVIS-for-UC moet een alternatief bieden voor organisaties die hun belsystemen virtualiseren, maar niet het dure VMware Cloud Foundation willen aanschaffen.

Cisco verplicht klanten al jaren om applicaties als Unified Communications Manager (CUCM) in VM’s te draaien. Het doet dit om een gestandaardiseerde, stabiele ervaring te leveren. VMware was lange tijd de standaard voor het uitrollen van deze virtual machines. Doordat Broadcom echter allerlei producten heeft gebundeld in VMware Cloud Foundation, staat klanten veelal een hogere kostenpost te wachten. Wie CUCM draait, hoeft op den duur niet meer bij VMware aan te kloppen.

Cisco kondigde de hypervisor vorig jaar al aan als een lichtgewicht tool met “alleen de essentiële virtualisatiefuncties”. Het bedrijf positioneert de oplossing voor organisaties die een stabiele, eenvoudig te beheren hypervisor zoeken zonder afhankelijk te zijn van third-party platforms of cloud. Tegelijk voegde Cisco ook ondersteuning toe voor Nutanix’ AHV-hypervisor. Samen met Nutanix en Pure Storage werkt Cisco ook mee aan een VMware-alternatief van formaat. Waar het alleen om de hypervisor draait, is dit net zo goed een te lijvige optie; vandaar dat Cisco’s eigen hypervisor interessant kan zijn.

Gebaseerd op bestaande technologie

Er lijkt bij Cisco geen plan te zijn om het aanbod voor alle organisaties interessant te maken. De nieuwe hypervisor, NFVIS-for-UC, ondersteunt uitsluitend Cisco’s beloplossingen. Het bedrijf beschikt al over Network Function Virtualization Infrastructure Software (NFVIS), dat networking-workloads draait op sommige appliances. NFVIS-for-UC is een speciale editie met een apart product-ID, aangepaste prijzen, nieuwe licenties en een licht afwijkende beheerinterface.

Het product is nog niet verkrijgbaar, maar Cisco heeft al beloofd om het dit kwartaal beschikbaar te stellen. Op 5 februari publiceerde het bedrijf een virtualisatiegids waarin staat dat bijgewerkte softwareversies klaar zijn voor de nieuwe hypervisor. Daarmee lijkt een exitstrategie voor VMware-klanten dichterbij te komen.

Geen noviteit in de markt

Productspecifieke hypervisors zijn niet nieuw. Citrix trok zich terug uit de algemene hypervisormarkt om zich op eigen applicaties te richten. Voor Cisco begint de strategie dus bij die inperking. Voor klanten kan het betekenen dat het draaien van meerdere hypervisors voor de hand liggend wordt. Wie bijvoorbeeld van VMware is afgestapt om te verkassen naar Nutanix, moest nog wel bij VMware-eigenaar Broadcom langs voor het draaien van CUCM. Nu Cisco een eigen aanbod heeft, wil dat niet zeggen dat de technische opzet eenvoudiger wordt.

VMware en Nutanix op zijn beurt zullen Cisco’s actie waarschijnlijk niet als bedreiging zien. Broadcom mikt op de grootste klanten die VCF volledig omarmen. Het brengt het bedrijf tot nu toe een groeiende VMware-omzet en grote deals. Partners die ooit de basis vormden voor het wereldwijde klantennetwerk van VMware, zijn grotendeels opzij geschoven.

Alternatieven winnen terrein

Broadcom houdt kleinere vSphere-bundels op papier beschikbaar, maar gebruikers met aflopende contracten melden dat bij verlenging alleen VCF op tafel ligt. Kleinere organisaties worden actief ontmoedigd om bij VMware Cloud Foundation te blijven, blijkt uit een voorbeeld van The Register.

‘Echte’ alternatieven voor VMware, en dus de volledige stack, verschillen. HPE VME is al een ambitieuzer equivalent van de VMware-stack gebleken dan wat Cisco nu aan het voorbereiden is. De doorontwikkeling van dat product zal het de komende jaren nog meer een like-for-like vervanging maken. HPE VME is gebaseerd op KVM en poogt potentiële VMware-vertrekkers elders te laten kijken dan met name Nutanix.