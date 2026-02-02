Broadcom dunt VMware-partnerkanaal uit: gedwongen migraties gevreesd

Broadcom zet het mes in het VMware-partnerkanaal. Europese cloudproviders vrezen gedwongen klantmigraties.

Broadcom heeft opnieuw ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in het VMware-partnerecosysteem. Dit keer zijn het vooral Europese cloudserviceproviders die de gevolgen voelen. Een groot aantal partijen dat VMware-diensten levert via het VMware Cloud Service Provider-programma (VSCP) verliest zijn partnerstatus. Dat betekent dat zij hun bestaande contracten mogen uitdienen, maar geen verlengingen of nieuwe langlopende verplichtingen meer mogen aangaan. De tijd om lopende deals af te ronden is bovendien beperkt.

Volgens The Register gaat het om honderden cloudproviders verspreid over Europa. Voor klanten kan dit uitmonden in een gedwongen heroriëntatie op hun leverancier, met mogelijk grote gevolgen voor bestaande omgevingen, contracten en langetermijnplannen.

De stap past in een bredere koerswijziging die Broadcom al eerder heeft ingezet na de overname van VMware. Begin 2024 werden bestaande reseller- en solutionproviderprogramma’s beëindigd en vervangen door een model waarbij partners alleen nog op uitnodiging kunnen deelnemen aan het Broadcom Advantage Partner Program. Tegelijkertijd veranderde Broadcom het licentiemodel ingrijpend, met nieuwe bundels en aangepaste voorwaarden voor klanten met eeuwigdurende licenties.

White Label-model in Europa

Eind oktober werd al aangekondigd dat het VCSP-programma zou worden uitgefaseerd en dat het White Label-model binnen de Europese Economische Ruimte zou verdwijnen. Deze week ontvingen veel partners formeel bericht dat hun contract na januari 2026 niet wordt verlengd. Tot dat moment mogen zij nog nieuwe contracten afsluiten, zolang die qua looptijd samenvallen met bestaande afspraken met Broadcom. Het bedrijf spoort partners aan om openstaande trajecten voor eind maart 2026 af te ronden.

In begeleidende documentatie stelt Broadcom dat de veranderingen noodzakelijk zijn vanwege veranderende klantbehoeften en de wens om VMware Cloud Foundation sterker te positioneren als kernplatform voor private cloud. Volgens The Register geeft Broadcom daarbij aan dat het nauwer wil samenwerken met een beperkter aantal partners die zich nadrukkelijk op dit platform richten.

Brancheorganisatie is kritisch

Voor veel Europese cloudproviders voelt dit als een abrupte breuk. Brancheorganisatie CISPE spreekt van een zorgwekkende ontwikkeling. CISPE laat zich al langer kritisch uit over de overname van VMware door Broadcom en is hierover in gesprek met de Europese Commissie.

Broadcom geeft in zijn documentatie aan dat partners waarvan het contract niet wordt verlengd, het beste kunnen samenwerken met de overblijvende VCSP’s. Dit, om een soepele overgang voor klanten te realiseren. Niet alle providers zijn echter bereid hun klanten zonder meer over te dragen aan concurrenten. Zij benadrukken dat zij verantwoordelijkheid dragen voor de continuïteit van hun dienstverlening en niet zomaar uit beeld zullen verdwijnen.

Andere bronnen uit de sector spreken volgens The Register zelfs van marktsturing in plaats van partnerbeheer. Door het aantal toegestane aanbieders sterk te beperken, zou Broadcom volgens hen de keuzevrijheid van klanten inperken. Dat kan gevolgen hebben voor kosten, datasoevereiniteit en compliance. Dat geldt zeker voor organisaties die bewust hebben gekozen voor Europese cloudpartijen.

Broadcom zelf houdt vast aan de lijn dat de aanpassingen nodig zijn om het ecosysteem te vereenvoudigen. Het bedrijf focust zich op partners die hun clouddiensten volledig rond VMware hebben ingericht. Volgens Broadcom moet dit leiden tot meer consistentie, betere uitvoering en een sterker alternatief voor hyperscalers.