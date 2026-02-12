Samsung stapt in AI-infrastructuur met eerste HBM4-leveringen

Samsung Electronics is gestart met de levering van zijn nieuwste generatie high bandwidth memory, HBM4. Met deze stap wil de Zuid-Koreaanse chipfabrikant terrein terugwinnen in de snelgroeiende markt voor AI-infrastructuur, waar het tot nu toe achterliep op concurrenten.

Dit meldt Reuters. De wereldwijde investeringsgolf in AI-datacenters heeft de vraag naar geavanceerd geheugen fors opgedreven. HBM speelt daarin een sleutelrol, omdat dit type DRAM ontworpen is om enorme hoeveelheden data razendsnel te verwerken. Dat is essentieel voor toepassingen zoals generatieve AI en high performance computing, waar traditionele geheugentechnologieën tekortschieten.

Volgens Samsung biedt de nieuwe HBM4 een aanzienlijke snelheidsverbetering ten opzichte van de vorige generatie. De chip haalt een constante datasnelheid van 11,7 gigabit per seconde, wat neerkomt op een duidelijke prestatiesprong vergeleken met HBM3E. In pieksituaties kan de overdrachtssnelheid zelfs oplopen tot 13 gigabit per seconde. Daarmee wil het bedrijf knelpunten in dataverwerking verminderen, die steeds vaker optreden bij complexe AI-workloads.

Aansluiting zoeken bij AI-koplopers

De introductie van HBM4 markeert een belangrijk moment voor Samsung. Hoewel het concern wereldwijd marktleider is in geheugenchips, wist het in het segment voor geavanceerd AI-geheugen minder snel te schakelen dan sommige concurrenten. Vooral bij leveringen aan Nvidia, een dominante speler in AI-accelerators, moest Samsung eerder terrein prijsgeven.

Intussen werkt het bedrijf al aan een verdere doorontwikkeling. In de tweede helft van dit jaar wil Samsung proefexemplaren van HBM4E beschikbaar stellen aan klanten. Die volgende iteratie moet opnieuw hogere prestaties en efficiëntie bieden.

De concurrentiedruk blijft ondertussen toenemen. SK Hynix heeft aangegeven zijn sterke positie in het HBM-segment te willen behouden en produceert HBM4 inmiddels op grote schaal. Ook Micron is begonnen met volumeproductie en leveringen van zijn eigen HBM4-oplossingen.

Op de beurs werd de aankondiging positief ontvangen. Het aandeel Samsung sloot met een stevige koerswinst, wat erop wijst dat beleggers vertrouwen hebben in de hernieuwde ambitie van het bedrijf binnen de AI-markt.