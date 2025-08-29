Samsung ViewFinity S8: eerste 37-inch monitor ter wereld

Samsung introduceert de ViewFinity S8 in een nieuwe 37-inch variant. Het display positioneert zich tussen de bestaande 32 en 43-inch modellen als oplossing voor moderne werkplekken. Met UHD-resolutie en ergonomische certificering richt het zich op productiviteitsverbetering.

TÜV Rheinland heeft de ViewFinity S8 gecertificeerd als Ergonomic Workspace Display. Deze erkenning ontving het apparaat vanwege het ontwerp dat visuele vermoeidheid vermindert tijdens intensieve taken. De Intelligent Eye Care-functie draagt hier verder aan bij door blauw licht en flikkeringen te minimaliseren, wat oogvermoeidheid verder vermindert.

Voor videobewerking blijkt het grotere scherm bijzonder waardevol. Editors kunnen subtiele details gemakkelijker onderscheiden, terwijl de bredere werkruimte het mogelijk maakt meerdere bronvideo’s en mappen gelijktijdig te openen.

Unieke formaat voor werkproductiviteit

De nieuwe Samsung ViewFinity S8 brengt een wereldprimeur naar de markt. Met zijn 92,7 centimeter beelddiagonaal vormt het de eerste 37-inch monitor die specifiek is ontworpen voor kantooromgevingen. Het 16:9 aspectratio houdt de focus op werkgerelateerde toepassingen.

Ten opzichte van het 32-inch model biedt deze variant vijf inch extra werkruimte, terwijl de UHD-resolutie volledig intact blijft. Deze extra ruimte vertaalt zich direct naar verbeterde leesbaarheid. Tekst verschijnt namelijk automatisch groter bij identieke instellingen, waardoor details beter zichtbaar worden.

Multitasking zonder dubbele opstelling

Het apparaat elimineert de noodzaak voor een dual monitor-setup. Dankzij de brede beeldoppervlakte kunnen gebruikers meerdere vensters tegelijkertijd weergeven zonder constant te hoeven wisselen tussen toepassingen.

Een ingebouwde KVM-switch maakt het mogelijk twee apparaten tegelijkertijd te bedienen met één set randapparatuur. Picture-by-Picture en Picture-in-Picture modi ondersteunen deze multitaskingcapaciteiten verder. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een laptop en smartphone verbinden, waarbij elke helft van het scherm als afzonderlijk display fungeert.

De connectiviteit omvat een USB-C poort met 90W oplaadfunctionaliteit, simultane datatransfer en een ingebouwde LAN-poort voor Ethernet-verbindingen.

Eenvoudige installatie in tien seconden

Met de Easy Setup Stand voltooit de installatie zich binnen tien seconden, zelfs voor gebruikers zonder technische ervaring. Het systeem vereist geen extra gereedschap of schroeven. De statief wordt aan de basis gekoppeld, 90 graden gedraaid voor vergrendeling, en vervolgens in de achterkant van de monitor geschoven.

Het ergonomische ontwerp bevat een in hoogte verstelbare standaard met kantel- en draaifuncties. Hierdoor kunnen gebruikers de ideale kijkhoek instellen voor hun specifieke werkomgeving.

Tip: Samsung 37” ViewFinity S8 is grootste 16:9 4K-monitor tot nu toe