Samsung ziet HBM4 als sleutel tot leiderschap in AI

Samsung Electronics ziet duidelijke vooruitgang in zijn positie op de markt voor AI-chips. In een interne nieuwjaarsboodschap aan medewerkers stelt vicevoorzitter en co-CEO Jun Young-hyun dat klanten zeer positief reageren op HBM4, de zesde generatie high-bandwidth memory.

Volgens Jun laat die feedback zien dat Samsung weer meedoet in het hoogste segment van geheugentechnologie en hiermee een basis legt voor een leidende rol in het AI-tijdperk.

De topman, die ook leiding geeft aan de Device Solutions-divisie, blikte terug op het afgelopen jaar. Hij wees op het herstel van de HBM-activiteiten, de toename van foundry-opdrachten en het binnenhalen van nieuwe internationale klanten voor image sensors. Tegelijkertijd benadrukte hij dat deze resultaten vooral als opstap moeten worden gezien. Het uiteindelijke doel blijft het volledig herwinnen van technologisch leiderschap, wat volgens hem alleen mogelijk is met een duidelijke voorsprong op concurrenten.

Jun onderstreepte daarbij de strategische positie van Samsung als halfgeleiderbedrijf. Hij stelde dat Samsung als enige speler wereldwijd een geïntegreerd aanbod heeft dat logica, geheugen, foundrydiensten en geavanceerde packaging combineert. Die combinatie moet het mogelijk maken om samen met klanten in te spelen op de snelgroeiende vraag naar AI-chips.

Blijvende investeringen zijn nodig

Hoewel de reacties op HBM4 bemoedigend zijn, waarschuwde Jun dat dit nog geen garantie is voor het terugwinnen van de vroegere dominante positie. Duurzame groei vraagt volgens hem om blijvende investeringen en focus. Analisten wijzen erop dat Samsung in 2025 al is doorgedrongen tot de toeleveringsketens van grote klanten met HBM3E, waaronder Nvidia, AMD en Broadcom. Daardoor zijn de verwachtingen voor HBM4-leveringen positiever geworden.

Ook de foundryactiviteiten kwamen aan bod. Jun gaf aan dat deze tak een fase van versnelling ingaat dankzij opdrachten van grote internationale klanten. Hij erkende dat er nog technische tekortkomingen zijn, maar ziet kansen als Samsung de kwaliteit van zijn geavanceerde productieprocessen weet te verhogen en zich duidelijk weet te onderscheiden.

Binnen de System LSI-activiteiten pleitte Jun voor een duidelijke omslag. Als bestaande producten onvoldoende groeien, moet Samsung bereid zijn om technologie, businessmodellen en de reikwijdte van activiteiten te herzien. Onderzoek en ontwikkeling moet zich sterker richten op vooruitlopend werk.

Een belangrijk thema was de verschuiving van een productgerichte naar een klantgerichte benadering. Volgens Jun is het niet langer voldoende om alleen geavanceerde producten op tijd te leveren. In het AI-tijdperk bepalen de eisen van klanten het tempo en de richting.

Tot slot benadrukte hij het belang van nauwere samenwerking binnen de Device Solutions-divisie. Intensieve afstemming tussen teams voor logica, geheugen, foundry en packaging is cruciaal, net als snelle informatie-uitwisseling, het vroegtijdig benoemen van problemen en het verminderen van complexe besluitvorming. Alleen zo kan Samsung volgens Jun de volgende stap zetten in het AI-tijdperk.