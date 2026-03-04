Huawei onthult Atlas 950 SuperPoD voor AI-infrastructuur

Huawei brengt de de servers Atlas 950 SuperPoD en TaiShan 950 SuperPoD naar Europa. Het AI-computingsysteem kan tot 8.192 NPU’s schalen via de eigen UnifiedBus-interconnect en levert 8 exaFLOPS aan rekenkracht.

De Atlas 950 SuperPoD is gebouwd rond de eigen UnifiedBus-interconnect en integreert 64 NPU’s per kast. Volledig uitgerold beslaat het systeem 128 compute-kasten en 32 communicatiekasten, goed voor een vloeroppervlak van circa 1.000 vierkante meter en meer dan één petabyte geheugen.

Twee richtingen: AI en general-purpose computing

Naast de Atlas-lijn introduceert Huawei ook de TaiShan 950 SuperPoD. Dit systeem richt zich op general-purpose computing en levert latentie in de orde van honderd nanoseconden, TB-niveau bandbreedte en memory pooling. Kleinere varianten, de Atlas 850E en de TaiShan 200- en 500-serie, vullen het portfolio aan voor carriers met kleinere deployments, vanaf 8 NPU’s schaalbaar tot 1.024.

Eerder deze week kondigde Huawei ook de Intelligent Computing Platform Service Solution aan, waarmee het AI-datacenters in vier tot zes maanden wil kunnen opleveren. Die dienst heeft het bedrijf al ingezet bij wereldwijd meer dan 130 AI-datacenterprojecten.

Huawei benadrukt zijn open-sourcestrategie: via CANN ondersteunt het framework projecten als PyTorch, vLLM en Triton. De commerciële uitrol van de Atlas 950 SuperPoD staat gepland voor Q4 2026.

