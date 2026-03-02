Huawei breidt Agentic Communication Network uit voor mobiele AI-tijdperk

Huawei ziet drie kernmogelijkheden van zijn Agentic Communication Network (ACN): digital identity management, dynamic group communication en collaboration task session management. Het ACN moet van traditionele netwerken een communicatiefundament maken voor AI-agents in het mobiele AI-tijdperk.

De nieuwe features zijn gemaakt voor de communicatiebehoeften van AI-agents op grote schaal. Huawei voorziet dat honderden miljoenen AI-agents zich de komende jaren aansluiten op netwerken en uitgroeien tot primaire uitwisselaars van informatie. Traditionele netwerken zijn echter primair gebouwd voor north-south verbindingen, van terminals naar serviceplatforms. De vraag naar east-west interacties, waarbij agents onderling communiceren, neemt sterk toe. Huawei reageert hierop met het ACN als een intelligente ‘information overpass’ voor agents in zowel fysieke als digitale omgevingen.

Naast het ACN kondigt Huawei op MWC 2026 ook een Agentic Core Solution aan. Die oplossing richt zich op de commerciële uitrol van agentnetwerken. Die netwerken houden rekening met een scherpe toename aan verkeer en andere netwerkbehoeften.

Identiteitsbeheer en isolatie tussen taakgroepen

Voor grootschalig agent-gebruik breidt ACN het traditionele SIM-gebaseerde identiteitsbeheer uit. Agents kunnen hun profiel registreren in het netwerk, inclusief servicecapaciteiten en functionele attributen. Wanneer een service-intent wordt getriggerd, kan ACN de juiste agents opsporen en communicatiemachtigingen toekennen op basis van meerdimensionale attributen. Zo weten beide partijen wie ze tegenover zich hebben, wat elke agent kan doen en dat ze elkaar kunnen vertrouwen.

Voor groepscommunicatie genereert ACN dynamisch tijdelijke netwerken per samenwerkingstaak. Data-uitwisseling tussen agents vindt daarbij rechtstreeks binnen het netwerk plaats. Iedere taakgroep krijgt een geïsoleerde omgeving, vergelijkbaar met een aparte chatgroep, waarmee volledige netwerkisolatie tussen verschillende groepen wordt gewaarborgd. Dit voorkomt dat data het netwerkdomein verlaat.

De derde capaciteit stelt ACN in staat om op taakniveau samen te werken. Op basis van agent-intent ondersteunt ACN intelligente matching van doelagents en het opzetten van agent-to-agent (A2A) task sessions. Die samenwerking loopt van de applicatielaag tot de netwerklaag, dwars door ecosystemen, terminal types en netwerkdomeinen heen.

Daarnaast komt Huawei met het open source-project A2A-T, dat agentcommunicatieprotocollen voor telecom standaardiseert. Het doel is de integratietijd voor cross-domein workflows te reduceren van maanden naar dagen.

Tip: De zin en onzin van 6G: hoe gaat de ‘agentic telco’ eruitzien?