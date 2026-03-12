Everpure brengt ActiveCluster naar file-omgevingen

Everpure breidt zijn Enterprise Data Cloud-platform uit met ondersteuning voor ActiveCluster voor file-omgevingen. Met de nieuwe functionaliteit kunnen organisaties bestanden tussen omgevingen verplaatsen en tegelijkertijd beschikbaar houden, zonder onderbreking van workloads.

Volgens Everpure past de uitbreiding binnen de strategie om data los te koppelen van specifieke infrastructuur en centraal via beleid te beheren. Daardoor moet het eenvoudiger worden om data tussen verschillende systemen en locaties te verplaatsen en tegelijkertijd bescherming en beschikbaarheid te waarborgen.

De nieuwe functie richt zich vooral op omgevingen waar grote hoeveelheden ongestructureerde data worden verwerkt. Door de groei van AI-toepassingen is die categorie data voor veel organisaties belangrijker geworden. Tegelijkertijd draaien veel opslagomgevingen nog op architecturen die dateren van vóór de opkomst van flashopslag, cloudinfrastructuren en AI-workloads.

Volgens Everpure leveren traditionele opslagsystemen vaak niet voldoende doorvoersnelheid om moderne AI-toepassingen efficiënt te ondersteunen. Daardoor kunnen GPU’s niet continu van data worden voorzien, wat de prestaties van AI-training en analyse beperkt. Daarnaast blijven data vaak opgesloten in afzonderlijke storage-arrays, omdat beleidsregels op infrastructuurniveau worden ingesteld in plaats van op datasetniveau. Dat maakt migraties en failovers complex en vergroot de kans op fouten wanneer beheerders handmatig moeten ingrijpen.

Met ActiveCluster voor file wil Everpure deze beperkingen verminderen. De technologie breidt de bestaande hoge beschikbaarheidsmogelijkheden van het platform uit naar file-data en introduceert datamobiliteit voor file-workloads binnen de volledige opslagomgeving.

Integratie met Fusion en Purity

De functionaliteit is geïntegreerd met Everpure Fusion en ingebouwd in het Purity-besturingssysteem van het platform. Beheerders kunnen beschikbaarheids- en mobiliteitsbeleid centraal definiëren, waarna het systeem deze regels automatisch toepast op alle relevante systemen. Daarmee moet de hoeveelheid handmatige configuratie en beheerwerk afnemen.

Volgens Everpure maakt de aanpak het mogelijk om file-workloads binnen de hele omgeving te verplaatsen terwijl bestanden toegankelijk blijven. Ook bij verstoringen blijven systemen volgens het bedrijf beschikbaar doordat data actief gesynchroniseerd blijft tussen systemen.

De leverancier positioneert de uitbreiding als een manier om opslagomgevingen meer te laten functioneren volgens cloudachtige operationele modellen. Beschikbaarheid en datamobiliteit worden daarbij niet meer gekoppeld aan specifieke hardwareconfiguraties, maar automatisch afgedwongen op basis van beleidsregels en servicelevelafspraken.

ActiveCluster voor file wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 algemeen beschikbaar. De functie komt beschikbaar via een niet-disruptieve upgrade van het Purity-besturingssysteem van het Everpure-platform, waardoor volgens de leverancier geen nieuwe hardware of downtime nodig is.