AWS S3 buckets ondersteunen nu file systemen

Amazon brengt S3 Files uit. Hierdoor wordt de populaire object storage-dienst gecombineerd met file system access. File-gebaseerde applicaties, AI-agents en ML-teams kunnen nu S3-data rechtstreeks benaderen zonder code-aanpassingen of dataduplicatie.

Organisaties die analytics-data en data lakes opslaan in S3 liepen tot nu toe tegen een fundamenteel probleem aan: file-gebaseerde tools konden die data niet direct benaderen. De enige oplossing was data dupliceren naar een apart bestandssysteem of complexe synchronisatiepipelines bouwen.

File systeem en object storage in één

S3 Files is gebouwd op Amazon EFS en vertaalt file systeem-operaties automatisch naar S3-verzoeken. Applicaties werken met S3-data zonder code-aanpassingen, terwijl de data nooit S3 verlaat. Duizenden compute-resources (instances, containers en functions) kunnen gelijktijdig verbinden met hetzelfde S3-systeem. Data blijft via de S3 API’s tegelijkertijd benaderbaar. Er is geen migratie nodig: S3 Files werkt direct met bestaande buckets.

Dat is relevant voor uiteenlopende workloads. AI-agents bewaren geheugen en delen de staat tussen pipelines. ML-teams draaien datavoorbereiding zonder bestanden eerst voor te bereiden of te kopiëren. En analytics-teams benaderen hun data lake rechtstreeks via file systeem-tools. S3 Files cachet actief gebruikte data voor lage latentie en levert tot meerdere terabytes per seconde aan leesdoorvoer.

S3 Files is nu algemeen beschikbaar in 34 AWS-regio’s, waaronder de Europese regio’s Frankfurt, Zürich, Stockholm, Milaan, Spanje Ierland, Londen en Parijs. Er is geen migratie van bestaande data nodig.

