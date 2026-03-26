KubeVirt zet in op multi-hypervisor ondersteuning

De community achter KubeVirt brengt versie 1.8 van het platform uit. De release sluit aan op Kubernetes 1.35. Het laat zien hoe KubeVirt zich verder ontwikkelt binnen Kubernetes-omgevingen.

Volgens CloudNativeNow werd de update gepresenteerd tijdens KubeCon + CloudNativeCon Europe 2026. Waar KubeVirt oorspronkelijk werd ontwikkeld om Kernel-based virtual machines binnen containers te draaien, verschuift de focus nu naar ondersteuning voor meerdere hypervisors.

Een belangrijke vernieuwing is de introductie van een hypervisorabstractielaag, waarmee naast KVM (Kernel-based Virtual Machine) ook andere backend-hypervisors geïntegreerd kunnen worden. Daarmee ontwikkelt KubeVirt zich van een KVM-gedreven oplossing naar een bredere virtualisatielaag binnen Kubernetes. Dit gebeurt zonder dat de bestaande standaardconfiguratie direct verandert.

Op securitygebied voegt de release ondersteuning toe voor Intel TDX attestation, waarmee virtuele machines kunnen verifiëren dat ze draaien op hardware die vertrouwelijke verwerking ondersteunt. Dit sluit aan bij de groeiende vraag naar confidential computing. In dit model blijft data ook tijdens verwerking beschermd.

Daarnaast speelt KubeVirt in op de toenemende vraag naar AI- en high-performance workloads binnen Kubernetes. Ondersteuning voor PCIe NUMA-topologie maakt het mogelijk om hardware efficiënter te benutten. Daardoor komen prestaties dichter bij native niveaus te liggen.

Netwerkbeheer wordt flexibeler

Ook op netwerkvlak zijn verbeteringen doorgevoerd. De passt-binding (passt staat voor Plug A Simple Socket Transport) is nu een kernonderdeel van het platform geworden. Dit maakt het mogelijk om netwerkconfiguraties aan te passen zonder een virtuele machine te herstarten. Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van Network Access Device-definities verminderd. Daardoor leidt dit tot minder API-aanroepen en betere schaalbaarheid van de control plane.

Voor storage introduceert KubeVirt onder meer ContainerPath-volumes, waarmee opslagpaden van containers direct gekoppeld kunnen worden aan virtuele machines. Daarnaast is er ondersteuning voor incrementele back-ups met changed block tracking, waarbij alleen gewijzigde data wordt opgeslagen. Dit verlaagt de opslagbehoefte en verkort back-upvensters.

De schaalbaarheid van het platform is eveneens verder getest. Interne benchmarks tonen aan dat de control plane stabiel blijft functioneren bij een groeiend aantal virtuele machine-instances. Er is daarbij sprake van een voorspelbare toename in geheugengebruik.

KubeVirt werd oorspronkelijk ontwikkeld door Red Hat en valt sinds 2019 onder de Cloud Native Computing Foundation. Inmiddels heeft het nog de status van incubating project. Tegelijkertijd groeit de adoptie, mede doordat organisaties het platform inzetten om traditionele, monolithische applicaties naast cloud-native workloads binnen één Kubernetes-omgeving te draaien. Daarmee kunnen zij de noodzaak voor afzonderlijke infrastructuren verminderen.