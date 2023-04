Red Hat breidt de leermodules van het Kube By Example-programma uit. Het lesmateriaal leert cloud-native developers om meer applicaties te integreren in de Kubernetes-infrastructuur.

Red Hat sponsort Kube By Example al sinds 2017. Met de nieuwe modules komt het totale aanbod op 19 te staan, dat zowel basisvaardigheden als specifieke toepassingen beslaat. Gebruikers kunnen het curriculum op eigen tempo doornemen.

KubeVirt

Het KubeVirt-project is ontstaan in 2019 om virtual machines naast gecontaineriseerde applicaties te draaien binnen een Kubernetes-infrastructuur. Binnen een Kubernetes-cluster worden applicaties geïntegreerd door ze in een ‘container’ te plaatsen: dit isoleert de benodigde bestanden om een programma te draaien en maakt het makkelijker om het op een individuele pc te lanceren. Deze aanpak kan op veel fronten gezien worden als de opvolger van virtual machines (VM’s), waarbij een ander systeem wordt geëmuleerd op een pc. Containeriseren is efficiënter dan VM-toepassingen, maar is in sommige gevallen niet mogelijk. KubeVirt is er dus om integratie mogelijk te maken tussen dergelijke applicaties en het bestaande Kubernetes-platform.

Node.js

Vervolgens biedt Kube By Example een module aan die Node.js onderwijst. Deze server-omgeving maakt het mogelijk om JavaScript te draaien buiten een browser. Ontwikkelaars zetten Node.js veelal in om back-end services van webstacks te draaien. De leermodule beslaat de cloud-toepassingen die mogelijk zijn met deze omgeving, maar benodigt geen voorkennis ervan.

