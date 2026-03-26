Slechts 14 procent bedrijven heeft hoge cloudvolwassenheid

Na bijna twee decennia cloud-adoptie heeft slechts 14 procent van de organisaties wereldwijd het hoogste niveau van cloudvolwassenheid bereikt. Dat stelt nieuw onderzoek van NTT DATA.

99 procent van de bedrijven geeft aan dat AI de vraag naar cloudinvesteringen vergroot, maar tegelijkertijd vindt 88 procent dat het huidige investeringsniveau AI-projecten, cloud-native initiatieven en modernisering in gevaar brengt. Minder dan de helft van de organisaties is tevreden over de impact van cloud op innovatie of over de voortgang van hun moderniseringstraject.

“AI ontwikkelt zich sneller dan de cloudmaturiteit binnen bedrijven”, zegt Charlie Li, President en Global Head of Cloud and Security bij NTT DATA. “De cloud is duidelijk veel meer dan alleen infrastructuur; het vormt nu de uitvoeringslaag voor AI.”

Kloof tussen koplopers en achterblijvers

Organisaties die NTT DATA als ‘cloud evolved’ categoriseert, de meest volwassen groep, presteren significant beter. Zo gebruikte 47 procent van de cloudleiders AI bij hun laatste cloudmigratieproject, tegenover 35 procent bij de rest. Op het vlak van security is het contrast nog groter: 68 procent van de koplopers is sterk zeker van hun cloudbeveiliging, tegenover slechts 36 procent bij de anderen.

NTT DATA formuleert zes prioriteiten voor organisaties. Het gaat om gelijktijdig ontwikkelen van cloud- en AI-strategieën, de juiste architectuurkeuzes maken (waarbij sovereign cloud-adoptie de komende twee jaar met 50 procent zou groeien), applicatiemodernisering, een platform-gedreven aanpak, het bijstellen van cloud-KPI’s en aandacht voor security-fundamentals. Modernisering staat bovenaan de agenda voor de komende twee jaar, want de helft van de respondenten geeft aan dat legacy-applicaties en dataplatforms innovatie belemmeren.

