Dynatrace neemt Bindplane over voor betere telemetrie-pipelines

Dynatrace heeft een overeenkomst getekend om Bindplane over te nemen. Het bedrijf biedt telemetrie-pipelines op basis van open standaarden. Hiermee kunnen organisaties operationele data op schaal verzamelen en beheren.

Bindplane optimaliseert en beheert telemetriedata aan de edge. Concreet betekent dat: data filteren, masken en versleutelen voordat het een observability-platform bereikt. Dat verbetert de datakwaliteit, verlaagt ingest-kosten en helpt bij compliance. Bovendien biedt Bindplane organisaties een migratieroute van verouderde monitoringtools naar cloud-native observability.

Log Management en uitgebreide data-ingestie

Steve Tack, Chief Product Officer bij Dynatrace, legt uit wat de combinatie oplevert voor klanten: “Dynatrace en Bindplane bieden samen een nieuw niveau van controle over telemetrie. Naarmate de hoeveelheid data toeneemt en AI een centrale rol speelt in de manier waarop teams software ontwikkelen en beheren, hebben klanten behoefte aan een uniforme, open aanpak voor het beheren van hun data.”

De overname versnelt de Log Management and Analytics-roadmap van Dynatrace. Gebruikerskrijgen daarmee meer ingest-capaciteit over een breder scala aan databronnen én de vrijheid om telemetrie naar elke gewenste bestemming te routeren. Het Grail-datalakehouse van Dynatrace, dat metrics, logs, traces en business data combineert, vormt de basis voor die aanpak. Met Bindplane erbij wordt de instroom van data uit een bredere set bronnen mogelijk.

Eerder dit jaar lanceerde Dynatrace Dynatrace Intelligence, een agentic operations system dat deterministische AI en agentic AI combineert voor autonome operaties. De Bindplane-overname sluit aan bij die bredere platformrichting.