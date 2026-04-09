Wasabi neemt Lyve Cloud over van Seagate

Wasabi neemt de Lyve Cloud-activiteiten over van Seagate. Seagate krijgt op zijn beurt een aandelenbelang in Wasabi.

Lyve Cloud is een S3-compatibel object storage-platform dat Seagate positioneerde als enterprise-oplossing met voorspelbare prijzen, schaalbaarheid en sterke beveiligings- en compliancemogelijkheden. Met de overname neemt Wasabi de bestaande enterpriseklantbasis over. “Deze overname versterkt onze positie als ’s werelds toonaangevende leverancier van pure cloud storage-oplossingen”, stelt David Friend, CEO van Wasabi.

CFO Gianluca Romano van Seagate stelt dat de overname aansluit bij de strategische focus van het bedrijf op zijn core mass-capacity storage business, nu de vraag naar dataopslag wereldwijd sterk groeit.

Wasabi wijst op zijn wereldwijde netwerk van datacenters, AI-ready mogelijkheden en securityfuncties zoals Covert Copy.

Veeam, Rubrik en Commvault als gemeenschappelijke basis

Beide partijen hebben integraties met de bekende data-protectie- en backupleveranciers Veeam, Rubrik en Commvault. Door de samenvoeging hoeven klanten en channelpartners nog maar met één S3-compatibele storage provider te werken in plaats van meerdere. Wasabi benadrukt dat het zijn enterprise backup- en recovery-workloads hiermee verder versterkt, met behoud van de kostenefficiënte, voorspelbare prijsstructuur buiten de hyperscalers.

Lyve Cloud-klanten worden welkom geheten bij Wasabi en zullen worden ondersteund via het bestaande netwerk van datacenters en technische ondersteuning. Seagate blijft als aandeelhouder verbonden aan het bedrijf.

