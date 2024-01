Wasabi Technologies heeft onlangs de Curio AI-technologie van de Amerikaanse start-up GrayMeta overgenomen. Hiermee wil het gebruikers van de cloudstoragedienst helpen makkelijker te kunnen zoeken in hun grote hoeveelheden ongestructureerde data.

Naast de overname van het intellectueel eigendom van de AI-technologie stapt ook het hele AI-team over naar Wasabi. Ook CEO Aaron Edell van GrayMeta maakt de stap naar de cloudstoragespecialist en wordt daar Senior Vice President of AI and Machine Learning.

Over de financiële details van de overname van de Curio AI-technologie van GrayMeta zijn geen mededelingen gedaan.

Curio AI-technologie

Met Curio AI krijgt Wasabi een AI- en ML-technologie in handen die het mogelijk maakt grote hoeveelheden aan ongestructureerde data te doorzoeken. Meer specifiek is de technologie in staat automatisch een doorzoekbare index voor deze ongestructureerde data te maken. Zo kan een index worden aangemaakt voor ieder gezicht, logo, object, geluid of woord. In de woorden van Wasabi CEO David Friend moet dit het gebruik van object storage een revolutie teweeg brengen.

De Curio AI-technologie is oorspronkelijk ontwikkeld voor de grootste ongestructureerde databestanden die er bestaan; videobestanden. De technologie werd specifiek ontwikkeld voor het oogsten van metadata uit media-objecten, zoals video en audio.

De technologie werd ook ontwikkeld om te werken met iedere vorm van opslagmedia waar gebruikers hun ongestructureerde data verzamelden. Dit maakte de technologie uiteindelijk aantrekkelijk voor Wasabi.

Volledige integratie in Wasabi cloudstorage

Wasabi gaat de Curio AI-technologie zelf in zijn eigen cloudstorageportfolio integreren. Hierbij gaat de technologie automatisch scannen wat gebruikers in de intelligente Wasabi storage-tier stoppen om er een index van te produceren. Deze index kan worden ingezien via de Curio-interface en andere assetbeheersystemen als Iconik, Strawberry en Avid. De technologie gaat zich wel vooral op mediabestanden als video richten.

De Curio AI-technologie binnen Wasabi komt alleen als een geïntegreerde oplossing beschikbaar. Stand alone-versies voor andere cloudgebaseerde storage-omgevingen worden niet aangeboden.

CEO David Friend geeft tegenover CRN aan dat de dienst per terabyte wordt berekend, net als de huidige kosten voor de Wasabi storage. Wel zal hiervoor een iets hogere prijs dan normaal worden berekend. Hier tegenover staat dat gebruikers ongelimiteerde toegang tot de AI-functionaliteit krijgen.

Wanneer de technologie echt beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Lees ook: DataCore pakt uitdagingen van ongestructureerde data en ransomware aan