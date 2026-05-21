Anthropic is bijna winstgevend, verwachte omzet van 10,9 miljard

AI-startup Anthropic lijkt dicht bij zijn eerste winstgevende kwartaal ooit te staan. De ontwikkelaar van AI-model Claude verwacht in het tweede kwartaal een omzet van ongeveer 10,9 miljard dollar te realiseren.

Dat bedrag ligt ruim twee keer hoger dan in de eerste drie maanden van het jaar, schrijft Bloomberg op basis van informatie die met investeerders is gedeeld. Ook onder de streep zou Anthropic voor het eerst positief uitkomen. Voor het kwartaal dat eindigt in juni rekent het bedrijf naar verluidt op een operationele winst van ongeveer 559 miljoen dollar. Volgens bronnen rond het bedrijf betekent dat echter niet dat winstgevendheid nu structureel is. Anthropic blijft zwaar investeren in datacentercapaciteit, chips en andere infrastructuur die nodig is om AI-diensten op grote schaal aan te bieden.

Claude wint terrein bij zakelijke klanten

Waar OpenAI lange tijd de dominante naam bleef binnen generatieve AI, weet Anthropic de afgelopen kwartalen steeds meer zakelijke klanten aan zich te binden. Vooral de zogeheten AI-agents van het bedrijf zouden aanslaan bij ondernemingen die AI inzetten voor softwareontwikkeling, automatisering en interne workflows.

Die snelle groei zorgt er ook voor dat investeerders bereid lijken opnieuw diep in de buidel te tasten. Anthropic zou momenteel praten over een nieuwe investeringsronde tegen een waardering van meer dan 900 miljard dollar. Daarmee zou het bedrijf hoger uitkomen dan de laatste bekende waardering van OpenAI op de private markt.

Beursgang mogelijk dit jaar

Een beursgang van Anthropic lijkt bovendien steeds concreter te worden. Volgens eerdere berichtgeving van Bloomberg onderzoekt het bedrijf een IPO die mogelijk al in oktober kan plaatsvinden. Daarmee zou Anthropic rechtstreeks de concurrentie aangaan met OpenAI, dat eveneens werkt aan plannen voor een beursnotering later dit jaar.

Volgens ingewijden heeft Anthropic al verkennende gesprekken gevoerd met grote zakenbanken over een mogelijke beursintroductie. Namen als Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley worden genoemd voor belangrijke rollen bij de IPO. Een beursgang zou meer dan 60 miljard dollar kunnen opleveren. Anthropic werd eerder dit jaar tijdens een investeringsronde nog gewaardeerd op circa 380 miljard dollar. Het bedrijf onderhoudt daarnaast nauwe samenwerkingen met onder meer Google, Amazon en Nvidia, die investeren in AI-infrastructuur en chips voor de startup.

Anthropic zelf heeft geen inhoudelijke reactie gegeven op de uitgelekte financiële verwachtingen. Eerder berichtte The Wall Street Journal eveneens over de cijfers.