SURF opent Nextcloud-pilot voor meer instellingen

SURF opent per 1 juni een tweede aanmeldronde voor de Nextcloud-pilot, nadat al 30 leden interesse toonden. Twaalf instellingen zijn al actief. De pilot onderzoekt Nextcloud als open source alternatief voor kantoorsoftware, met als doel minder afhankelijkheid van commerciële partijen en meer digitale autonomie voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek.

De pilot is onderdeel van een bredere verkenning door SURF naar open source kantoorsoftware. Daarmee wil de ICT-coöperatie voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek minder afhankelijk worden van commerciële partijen als Microsoft en Google.

Instellingen die meedoen aan de pilot beheren de software zelf, waardoor data op eigen of Europese servers blijft. De Radboud Universiteit neemt van april tot en met december 2026 deel en test daarbij met honderd medewerkers in productiegebruik, zo blijkt uit informatie van de universiteit zelf.

Nextcloud benadrukt samenwerking

Tijdens een bezoek aan SURF sprak Nextcloud-CEO Frank Karlitschek over de betekenis van de samenwerking. “De constructieve samenwerking met het Nederlandse onderwijs, en vooral de participatie van SURF in de open source Nextcloud community zijn enorm waardevol. Het co-creatieproces dat we hier zien is een schoolvoorbeeld van hoe Nederland op een effectieve manier een sterke, autonome werkplek kan bouwen.”

SURF positioneert de Nextcloud-inzet uitdrukkelijk in het kader van digitale autonomie en keuzevrijheid in kantoorsoftware. Via het samenwerkingsverband rond Nextcloud wil SURF instellingen concrete alternatieven bieden voor de dominante cloudpakketten.

Instellingen die mee willen doen met de tweede aanmeldronde kunnen zich aanmelden voor 1 juni 2026. SURF evalueert de pilot in november en rapporteert in december over de bevindingen.

