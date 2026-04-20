DNB naar de Lidl voor Europese cloud, wijs of riskant besluit?

De Nederlandsche Bank tekent morgen een groot contract met Schwarz Digits, de it-tak van Lidl-eigenaar Schwarz Group. DNB wil daarmee minder afhankelijk worden van Amerikaanse cloudbedrijven. Het kiest daarmee als een grote Nederlandse partij voor een Europese partij, maar hoe pakt het uit?

Verkoopdirecteur Bernd Wagner maakte het nieuws maandag bekend op de Hannover Messe, weet De Telegraaf. De stap an sich komt niet als een verrassing. DNB-directeur Steven Maijoor kondigde in oktober vorig jaar al aan “het goede voorbeeld te geven” en over te willen stappen naar een Europese cloud, al erkende hij dat die “nog niet zo sterk en kwalitatief goed is als die uit de VS”.

Precies daar zit de overweging die ieder bedrijf moet maken. Kan een Europees alternatief goed genoeg functioneren voor de eisen en behoeften van de organisatie? Het platform van de Lidl is al jaren in ontwikkeling, maar in die van Amazon, Google en Microsoft zit soms wel 20 jaar ontwikkelwerk.

Dat de overstap naar Europese alternatieven niet altijd vlekkeloos verloopt, blijkt uit Sleeswijk-Holstein, waar de lokale overheid al worstelt met de migratie van Microsoft naar een open source-omgeving.

Op de cloud van de Lidl zijn al wel grote organisaties aangesloten. Zo maken de Lidl en de Duitse supermarketketen Kaufland er gebruik van. Ook De Deutsche Bahn werkt samen met de Schwarz Group. Maar nu kiest dus een Nederlandse organisatie met uit een sterk gereguleerde sector voor deze cloud.

Zorgen over cloudafhankelijkheid

Vorig jaar waarschuwden DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat de Nederlandse financiële sector te afhankelijk is geworden van buitenlandse, met name Amerikaanse it-dienstverleners. Die zorgen werden aangewakkerd door geopolitieke spanningen. Zo werd een aanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag door president Donald Trump afgesneden van zijn Microsoft-mailbox. Het ICC stapt nu ook over op niet-Amerikaanse systemen.

DNB moest bij die waarschuwing overigens ook toegeven dat het zelf grotendeels afhankelijk is van Amerikaanse dienstverleners voor zijn digitale infrastructuur.

Schwarz Digits en Stackit

Schwarz Digits, via cloudplatform Stackit, profileert zich al langer als Europees alternatief voor de Amerikaanse hyperscalers. De Lidl-eigenaar bouwt een soevereine cloud waarbij alle data onder Europees recht vallen. Daarmee onderscheidt het zich van Amerikaanse aanbieders, die volgens de Cloud Act verplicht zijn data te overhandigen aan Amerikaanse autoriteiten. Schwarz Digits kondigde recentelijk een investering aan van 11 miljard euro in een groot datacenter in Lübbenau.

Het project begon oorspronkelijk als intern it-systeem voor Lidl en Kaufland, maar trekt inmiddels ook externe klanten aan, waaronder SAP en Bayern München. Samen met Deutsche Telekom werkt het aan bredere Europese it-alternatieven.

Een woordvoerder van DNB bevestigde maandag de zorgen over cloudafhankelijkheid, maar wilde niet ingaan op individuele contracten. “Daarom kijken we bij iedere nieuwe stap naar de cloud nadrukkelijk naar geopolitieke risico’s en onderzoeken we hoe we onze afhankelijkheid kunnen verminderen”, aldus de woordvoerder.