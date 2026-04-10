Anthropic huurt datacentercapaciteit bij CoreWeave

Anthropic heeft een meerjarig contract gesloten met CoreWeave voor datacenterruimte, om de toenemende vraag naar zijn Claude AI-modellen bij te benen. De deal omvat meerdere Nvidia-chiparchitecturen in Amerikaanse datacenters. CoreWeave telt nu de vier grootste AI-modelmakers als klanten: Anthropic, OpenAI, Google en Meta.

De overeenkomst moet Anthropic helpen zijn Claude AI-modellen te bouwen en uit te rollen. Het contract komt op een moment dat de vraag naar Claude-diensten sterk groeit. Anthropic spreekt zelf van een “ongekende vraag” die zijn producten soms offline haalt. Om de capaciteit verder uit te breiden, heeft Anthropic al 50 miljard dollar toegezegd voor nieuwe AI-datacenters in de VS.

De deal sluit aan op een reeks grote contracten die CoreWeave in korte tijd heeft gesloten. Zo tekende Meta onlangs een commitment van 21 miljard dollar voor CoreWeave-rekenkracht. CoreWeave heeft daarmee nu de vier grootste AI-modelmakers als klanten: Anthropic, OpenAI, Google en Meta, aldus CEO Michael Intrator.

CoreWeave behoort tot de zogeheten ‘neoclouds’, gespecialiseerde cloudaanbieders voor zware AI-workloads. Het bedrijf beschikt over 43 actieve datacenters en heeft meer dan 3 gigawatt aan vermogen gecontracteerd voor zijn serverfarms. Nvidia investeerde eerder dit jaar 2 miljard dollar in CoreWeave voor de verdere uitbreiding van datacenters. Samen streven ze naar meer dan 5 gigawatt aan AI-capaciteit tegen 2030.

Anthropic zelf is ook druk bezig met het veiligstellen van infrastructuur. Eerder deze week sloot het een partnerschap met Broadcom en Google (onderdeel van Alphabet) om 3,5 gigawatt aan energie te verkrijgen. Dat is genoeg om zo’n 2,6 miljoen Amerikaanse huishoudens gelijktijdig van stroom te voorzien.

De financiële positie van Anthropic is eveneens opmerkelijk. Het in San Francisco gevestigde bedrijf, dat concurrent is van OpenAI, is 380 miljard dollar waard, mede door 30 miljard dollar aan recent opgehaald kapitaal. Daarmee is Anthropic een van de meest waardevolle niet-beursgenoteerde bedrijven ter wereld.

Financiële details van het CoreWeave-contract werden niet bekendgemaakt door de betrokken partijen.