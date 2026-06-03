Kernenergie is splijtzwam voor uitgesteld EU-duurzaamheidslabel voor datacenters

De Europese Commissie heeft een gepland duurzaamheidslabel voor datacenters uitgesteld vanwege een geschil over kernenergie. Het label, deel van EU-plannen voor meer technologische soevereiniteit, zal faciliteiten beoordelen op energie-efficiëntie, watergebruik en terugwinning van restwarmte. Het zou vanaf augustus 2027 van kracht worden, maar die datum lijkt nu onhaalbaar.

Het beoordelingssysteem zou woensdag worden onthuld als onderdeel van het pakket voor technologische soevereiniteit van de Commissie. De uiteindelijke toepassing ervan zal nu waarschijnlijk worden uitgesteld, net zoals het label zelf. Twee vertegenwoordigers van de sector hebben het uitstel bevestigd aan POLITICO, daarbij verwijzend naar aanzienlijke weerstand na de publicatie van een ontwerp op 27 maart.

Kernenergie staat centraal in het geschil

De splijtzwam is de rol van kernenergie in de beoordelingscriteria. Tien EU-lidstaten, waaronder Frankrijk en Italië, hebben de Commissie gevraagd kernenergie te erkennen als een schone energiebron voor datacenters, met het argument dat de ontwerptekst geen technologische neutraliteit in acht neemt. De Commissie zou de onderhandelaars hebben laten weten dat er geen politiek mandaat bestaat om koolstofarme bronnen buiten hernieuwbare energie te bevorderen. Dit standpunt leidde tot felle weerstand, meldt POLITICO.

Dit debat is een oude bekende. Zoals Techzine twee jaar geleden meldde, heeft de sterk stijgende energiebehoefte van door AI aangestuurde datacenters kernenergie weer stevig op de agenda gezet. Bedrijven als Oklo en Vertiv hebben vorig jaar al een samenwerking aangekondigd op het gebied van kernenergieoplossingen, afgestemd op de behoeften van grootschalige datacenters.

EU-frictie

Het EU-beleid rondom datacenters blijft worstelen met de praktische realiteit. Zoals in april bleek, beschikken veel operators niet over voldoende of nauwkeurige data om aan de nieuwe eisen te voldoen. Dit levert tot nu toe naar verluidt een halfbakken resultaat op dat effectief toezicht bemoeilijkt.

Het label is bedacht als onderdeel van een breder EU-kader dat grotere faciliteiten al verplicht om energieverbruik, waterverbruik en duurzaamheidscijfers openbaar te maken. Doordat regelgevers geen duidelijke eisen hebben vastgesteld en operators deze cijfers slechts gedeeltelijk vrijwillig rapporteren, is er tot nu toe geen duidelijk beeld van de efficiëntie van datacenters. Ondanks dit alles is de Europese datacentermark hard aan het groeien. Aan de andere kant zorgen deze uitbreidingen er ook voor dat het nog urgenter wordt om gemeenschappelijke benchmarks vast te stellen.

De Commissie heeft geen nieuwe publicatiedatum vastgesteld. Het oorspronkelijke ontwerp stond tot 23 april open voor feedback. Hoe de nucleaire kwestie zal worden opgelost voordat een herziene versie wordt gepubliceerd, valt nog te bezien.

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