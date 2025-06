EU-geldkraan voor waterbesparing, datacenters drogen op

De Europese Investeringsbank belooft 15 miljard euro te investeren in waterprojecten. Voor datacenters betekent dit strengere regels rond waterverbruik. Het opschalen van AI-datacenters kan hierdoor onder druk komen te staan.

De Europese Unie kondigt een waterstrategie aan om droogte en tekorten aan te pakken. Dit vergt wel medewerking vanuit een andere hoek die juist meer om water vraagt dan ooit. Datacenters staan onder toenemende druk door AI-workloads die intensieve koeling vereisen.

Watercrisis raakt datacenters

Het maatschappelijk probleem omtrent waterschaarste is echter een stuk nijpender. Veertig procent van Europa kampt met waterwaarschuwingen. Vooral Zuid-Europa voelt de impact, met in totaal 1,6 procent van het continent in alarmtoestand. Landen als Griekenland, Polen en Italië worden hard getroffen door aanhoudende droogte.

De Commissie wil daarom minimumnormen invoeren voor waterbesparende datacenters. Bedrijven die vloeistofkoeling gebruiken voor AI-servers zullen hierdoor mogelijk beperkingen ondervinden. Of, voor zover dat kan, bij minder efficiënte luchtkoeling blijven.

AI versus waterbesparing

Moderne GPU-clusters voor AI-training verbruiken veel water voor koeling. “Dit is waar water business raakt”, zegt Edouard Perard van de Europese Investeringsbank. De snel groeiende AI-infrastructuur botst dus meteen met EU-doelstellingen voor waterbesparende technologie.

Concreter kunnen de strengere waterregels de uitrol van direct-to-chip vloeistofkoeling vertragen. Deze technologie is essentieel voor nieuwe AI-hardware maar verbruikt aanzienlijke hoeveelheden water. Hoewel ChatGPT inmiddels minder dorstig is, leidden veertig AI-prompts in 2023 al gauw tot een liter aan waterverbruik.

Financiering voor watertechnologie

De investering van 15 miljard loopt van 2025 tot 2027. Het meeste geld gaat naar leningen die extra commerciële investeringen van 25 miljard moeten aantrekken. Grote infrastructuurprojecten en nieuwe watertechnologieën krijgen prioriteit.

EU-milieucommissaris Jessika Roswall benadrukt dat water geen gewone grondstof is. Europa kampt met enorme stress en heeft fundamentele veranderingen nodig in watergebruik.

Eerder waren plannen voor EU-subsidies aan boeren geschrapt uit de definitieve strategie. Dit toont de politieke complexiteit rond waterbeleid in een tijd van klimaatverandering.