ACM blokkeert overname Delta-netwerk door KPN

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de voorgenomen overname van een deel van de glasvezelnetwerken van Delta Fiber Nederland door Glaspoort verboden. Volgens de toezichthouder zou de transactie leiden tot minder concurrentie op de Nederlandse telecommarkt, met hogere prijzen, minder keuzevrijheid en een lagere kwaliteit van dienstverlening als mogelijk gevolg.

De overname betrof glasvezelnetwerken in verschillende gemeenten met een bereik van ongeveer 200.000 huishoudens. Glaspoort is een joint venture van KPN en pensioeninvesteerder APG. Door de transactie zou een deel van de onafhankelijke glasvezelinfrastructuur in Nederland in handen komen van een partij die nauw verbonden is met de grootste netwerkaanbieder van het land.

ACM-voorzitter Martijn Snoep stelt dat concurrentie tussen telecomnetwerken essentieel is om prijzen scherp te houden en innovatie te stimuleren. Volgens de toezichthouder zou de overname de concurrentiedruk op KPN verminderen, waardoor prijsstijgingen aannemelijk worden.

Minder keuze voor aanbieders

In de betrokken gebieden zouden na de overname nog slechts twee vaste netwerken overblijven: dat van KPN en dat van VodafoneZiggo. Voor telecomaanbieders zonder eigen infrastructuur, zoals Odido en Budget Thuis, zou de keuze verder afnemen. Omdat VodafoneZiggo zijn netwerk niet openstelt voor andere aanbieders, zouden zij volledig afhankelijk worden van toegang tot het KPN-netwerk.

De ACM wijst erop dat onafhankelijke glasvezelaanbieders de afgelopen jaren een belangrijke rol hebben gespeeld bij het vergroten van de concurrentie. Delta is daarvan de grootste speler en bereikt inmiddels ongeveer een vijfde van de Nederlandse huishoudens. Omdat het netwerk wordt opengesteld voor meerdere aanbieders, hebben consumenten en bedrijven meer keuze dan in het traditionele model waarin KPN en VodafoneZiggo de markt domineerden.

Volgens de toezichthouder neemt die concurrentie blijvend af wanneer onafhankelijke netwerken worden overgenomen door gevestigde marktpartijen. Nieuwe toetreders worden bovendien niet meer op grote schaal verwacht.

Dominante positie

Ook op landelijk niveau ziet de ACM risico’s. KPN bezit al het grootste deel van de Nederlandse glasvezelinfrastructuur en bedient ongeveer twee miljoen glasvezelklanten. Door een deel van de Delta-netwerken over te nemen, zou die positie verder worden versterkt.

De beslissing volgt op een langer lopende discussie over de consolidatie van de glasvezelmarkt. Het FD meldde eerder dat KPN in sommige gebieden had gedreigd zelf glasvezel aan te leggen naast bestaande Delta-netwerken. Die zogenoemde overbouw zou de businesscase van Delta onder druk zetten. Volgens de krant stelde Delta mede daardoor enkele geplande glasvezelprojecten uit.

Alternatieven voor overname

Een belangrijk argument in het besluit is dat KPN ook zonder de overname glasvezeldiensten kan aanbieden in de betrokken gebieden. De netwerken van Delta staan open voor andere aanbieders, waaronder KPN. Daarnaast kan KPN ervoor kiezen zelf glasvezel aan te leggen als vervanging van de bestaande koperverbindingen.

De ACM onderzocht of aanpassingen aan de deal of aanvullende voorwaarden de bezwaren konden wegnemen. KPN en Glaspoort deden hiervoor voorstellen, maar volgens de toezichthouder losten die de mededingingsproblemen onvoldoende op. Daarom is besloten de overname te verbieden.

KPN en Glaspoort kunnen nog beroep aantekenen tegen het besluit.