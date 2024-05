Internet- en glasvezelaanbieder Delta Fiber wil op termijn 200.000 glasvezelaansluitingen verkopen aan concurrent Glaspoort. Deze aansluitingen zijn voornamelijk uit dunbevolkte regio’s door heel Nederland. De ACM heeft nog geen toestemming verleend, maar die is wel nodig.

Waarom Delta Fiber de 200.000 glasvezelaansluitingen precies aan concurrent Glaspoort wil verkopen en tegen welk bedrag is niet bekend. Ook is het niet duidelijk om hoeveel aangesloten huishoudens het gaat. Wel geeft de internet- en glasvezelaanbieder aan dat het hierbij specifiek gaat om aansluitingen in dunbevolkte gebieden in meerdere regio’s.

Opmerkelijke stap

De stap van Delta Fiber is opmerkelijk omdat de aanbieder op dit moment druk bezig is met het verder uitbouwen van zijn netwerk. Inmiddels heeft het 1,6 miljoen aansluitingen gerealiseerd en hoopt het nog door te groeien naar een totaal van 2 miljoen. Of met de verkoop die laatste plannen worden gewijzigd, is ook niet bekend.

Verder is het nog interessant dat Delta Fiber juist aansluitingen in de zogenoemde buitengebieden wil verkopen. Voor deze gebieden was het vaak lastig om goede en snelle vaste breedbandverbindingen te krijgen omdat aanbieders zoals KPN of VodafoneZiggo hier vaak geen brood in zagen, vanwege de hoge aanlegkosten en tegenvallende te verwachten opbrengst. Delta Fiber is op veel plekken in dit marktsegment gesprongen. Bovendien kondigde de aanbieder vorig jaar aan samen met T-Mobile, nu Odido, te willen concurreren met de grote breedbandaanbieders.

Marktaandeel Glaspoort groeit

Glaspoort ziet met de komst van de 200.000 nieuwe aansluitingen zijn marktaandeel groeien. De joint-venture van KPN en APG, streeft ernaar de komende jaren ongeveer 1,2 miljoen huizen te verglazen. KPN is nog altijd, exclusief de deelname in Glaspoort, marktleider op het gebied van glasvezelaansluitingen met in totaal 4,9 miljoen FttH-aansluitingen.

De overname van de 200.000 glasvezelaansluitingen van Delta Fiber door Glaspoort moet nog worden goedgekeurd door telecomtoezichthouder ACM.

