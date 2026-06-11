Overheid vergroot Deep Tech Fonds tot 610 miljoen euro

De Nederlandse overheid trekt opnieuw extra geld uit voor de ontwikkeling van deeptechbedrijven. Het ministerie van Economische Zaken en investeringsmaatschappij Invest-NL voegen samen 360 miljoen euro toe aan het Deep Tech Fonds, waarmee het totale fondsvermogen stijgt naar 610 miljoen euro.

Dit meldt het FD. De uitbreiding wordt donderdag aangekondigd door minister Heleen Herbert (foto) tijdens het technologie-evenement Hello Tomorrow in Amsterdam. Het fonds behoort daarmee tot de grootste Nederlandse investeringsvehikels die zich specifiek richten op deeptech.

Het Deep Tech Fonds werd in 2022 opgericht met een startkapitaal van 250 miljoen euro. Sindsdien is geïnvesteerd in veertien ondernemingen die actief zijn in onder meer halfgeleiders, quantumtechnologie en sensortechnologie. Tot de portefeuille behoren bedrijven als Axelera AI, Nearfield Instruments, QuantWare en Eyeo.

Deeptechbedrijven hebben doorgaans een lange ontwikkelingscyclus en vragen grote investeringen voordat producten commercieel beschikbaar komen. Daardoor zijn traditionele investeerders vaak terughoudender dan bij softwarebedrijven die sneller omzet kunnen genereren.

Deeptech als strategische sector

De extra middelen komen op een moment waarop Europa steeds nadrukkelijker kijkt naar technologische onafhankelijkheid. Volgens het FD ziet het kabinet deeptech als een strategische sector die niet alleen economische groei kan stimuleren, maar ook de afhankelijkheid van technologie uit de Verenigde Staten en China kan verminderen.

Ondanks een sterke groei van investeringen in Nederlandse deeptechbedrijven blijft Europa achter bij de Verenigde Staten. Volgens een deze week gepubliceerd rapport van Techleap halen Europese deeptechbedrijven aanzienlijk minder groeikapitaal op dan hun Amerikaanse concurrenten. Daardoor schalen veel ondernemingen langzamer op of zoeken zij financiering buiten Europa.

CEO Rinke Zonneveld van Invest-NL stelt volgens het FD dat het grotere fonds ruimte creëert om zowel nieuwe ondernemingen als bestaande portfoliobedrijven verder te ondersteunen. Daarbij wijst hij erop dat elke euro uit het fonds gemiddeld een veelvoud aan private investeringen aantrekt.

Van de nieuwe kapitaalinjectie komt 130 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken. Invest-NL draagt 230 miljoen euro bij. Het beheer van het fonds blijft in handen van de staatsinvesteerder.

Naast het Deep Tech Fonds zijn ook gespecialiseerde investeerders actief in het Nederlandse ecosysteem. Voorbeelden die het FD noemt zijn Innovation Industries, dat een fonds van 500 miljoen euro beheert, en Forward.One met 250 miljoen euro. In de biotechsector haalde Forbion in 2024 nog 1,2 miljard euro op voor een nieuw investeringsfonds.