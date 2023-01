Vijf Nederlandse investeerders steken 3,5 miljoen euro in LioniX, een Enschedese ontwikkelaar van fotonische chips.

De investeringsronde staat onder leiding van Invest-NL. In maart 2022 ontving het bedrijf 175 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor investeringen in high-tech startups en scale-ups, waaronder ontwikkelaars van fotonica en quantumtechnologie.

Invest-NL heeft de opdracht om het overheidsgeld in veelbelovende partijen te investeren. De meest recente keuze is LioniX, een Enschedese ontwikkelaar van fotonische chips. Invest-NL legt samen met vier Nederlandse investeerders 3,5 miljoen euro aan groeigeld in.

LioniX

LioniX ontwerpt en produceert fotonische chips. Dergelijke chips gebruiken lichtdeeltjes in plaats van elektronen. Fotonische chips kunnen energiezuiniger en sneller werken dan traditionele chips, maar het plafond is nog lang niet bereikt.

De industrie bevindt zich in een relatief vroeg stadium. Onderzoekskosten zijn hoog. Overheden wereldwijd investeren in fotonicabedrijven om de ontwikkeling van applicaties te versnellen. In april 2022 stak de Rijksoverheid 470 miljoen euro in PhotonDelta, een organisatie met de missie om de fotonicasector in Nederland te versterken.

LioniX werd in 2001 opgericht door twee Nederlanders, Hans van den Vlekkert en René Heideman. Koreaans elektronicaconcern Magic Micro kocht de organisatie in 2018 op. Nu neemt het Nederlandse consortium een minderheidsbelang van 25 procent.

Nederlandse handen

De investeerders slaan twee vliegen in een klap. Ten eerste is LioniX een groeiend bedrijf. CEO Arne Leinse vertelde tegen het Financieele Dagblad dat de omzet sinds 2018 is verdubbeld, evenals het aantal medewerkers. Op dit moment heeft LioniX ongeveer 60 mensen in dienst.

Ten tweede komt het bedrijf gedeeltelijk terug in Nederlandse handen. “Dat vergemakkelijkt de verdere groei van het hele Nederlandse ecosysteem”, aldus Leinse. Het consortium van investeerders bestaat uit Invest-NL, Forward.one, OostNL, de Universiteit Twente en PhotonDelta.

Verder legde de CEO uit dat het aanbod sinds de Koreaanse overname is uitgebreid. Vroeger kwamen opdrachten voornamelijk van onderzoeksafdelingen. “Inmiddels zien we dat klanten forser inzetten op productontwikkeling en dat grotere spelers de geïntegreerde fotonica omarmen. Dan gaat het balletje steeds sneller rollen.”