Durfinvesteerder DeepTechXL heeft 110 miljoen euro opgehaald. Het fonds is bedoeld om het deeptech-ecosysteem van Nederland te versterken, door financiering te bieden aan startups.

De 110 miljoen is mogelijk door inbreng van ASML, weet het FD. Het geld dat DeepTechXL investeert, wordt via een selectieproces toegekend. Fotonica en quantumcomputing zijn voorbeelden van deeptech-gebieden waar de durfinvesteerder interesse in heeft. Ook Nanotechnologie en halfgeleiders worden aangemerkt als interessante investeringsgebieden.

“DeeptechXL is voor ASML veel meer dan een investeringsfonds. Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen diverse actoren in het Nederlandse deeptech-ecosysteem, die zich verenigd hebben achter een lange termijnvisie”, verklaart ASML-CEO Peter Wennink tegenover het FD.

Ecosysteem

DeepTechXL uit Eindhoven bestaat sinds 2022 en wordt onder meer ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De durfinvesteerder investeert 100.000 euro tot 2 miljoen euro in startende bedrijven. Inmiddels heeft het in acht bedrijven geïnvesteerd, waaronder Delft Circuits, Keiron, Senergetics en Alphabeats.

De 110 miljoen euro betekent ook een mijlpaal voor DeepTechXL. Hiermee sluit de durfinvesteerder namelijk zijn eerste fonds definitief af. Het wordt dan ook gezien als een volgende stap om veelbelovende startups te identificeren en ondersteunen.

Afgezien van ASML dragen ook pensioenfonds PME, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, TNO, Invest-NL, Philips, Oost-NL, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Technische Universiteit Twente bij aan de 110 miljoen. Hoeveel iedere partij afzonderlijk inlegt, is niet bekend.

Tip: Burgemeester Eindhoven: Ecosysteem ASML op het spel, miljarden nodig