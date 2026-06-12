Amazon claimt veel lager waterverbruik in datacenters dan concurrenten

Amazon stelt dat zijn datacenters wereldwijd aanzienlijk minder water gebruiken voor koeling dan gemiddeld in de sector. Volgens cijfers die het bedrijf publiceerde kwam het waterverbruik in 2025 uit op 0,12 liter per verbruikte kilowattuur elektriciteit. Daarmee zou Amazon ongeveer zeven keer efficiënter omgaan met water dan het door het bedrijf gehanteerde sectorgemiddelde van 0,84 liter per kilowattuur.

De publicatie past in een bredere discussie over de impact van AI op energie- en waterverbruik. Nu hyperscalers miljarden investeren in nieuwe AI-datacenters, groeit ook de aandacht voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Volgens NetworkWorld proberen grote cloudleveranciers zich daarom steeds nadrukkelijker te onderscheiden met cijfers over duurzaamheid en efficiëntie.

Volgens Amazon wordt ongeveer 90 procent van de tijd gebruikgemaakt van buitenlucht om servers te koelen. Alleen tijdens warme periodes schakelen datacenters over op verdampingskoeling. Daarbij gebruikt het bedrijf water om de temperatuur van de aangezogen lucht te verlagen.

Het bedrijf stelt dat deze aanpak minder elektriciteit vergt dan traditionele koelinstallaties. Mechanische koelsystemen zouden volgens Amazon 25 tot 35 procent meer stroom verbruiken. Daardoor kiest het bedrijf ervoor om tijdens piektemperaturen beperkt water te gebruiken in plaats van extra elektriciteit te vragen van een vaak al zwaar belast stroomnet.

Daarnaast heeft Amazon de afgelopen jaren de temperatuurgrenzen verhoogd waarbinnen servers kunnen opereren. Daardoor hoeft minder vaak aanvullende koeling te worden ingezet. Na meerdere jaren testen gebruikt Amazon pas aanvullende waterkoeling wanneer de buitentemperatuur boven ongeveer 29 graden Celsius uitkomt. In Noord-Virginia, een van de grootste AWS-regio’s, zou dat hebben geleid tot een daling van het waterverbruik van 42 procent op jaarbasis.

Vergelijking met andere hyperscalers

Amazon presenteerde ook een vergelijking met andere grote cloudleveranciers. Volgens de gepubliceerde cijfers verbeterde de Water Usage Effectiveness (WUE) van het bedrijf van 0,25 liter per kilowattuur in 2021 naar 0,12 liter in 2025.

Amazon vergeleek zijn eigen cijfers daarnaast met openbaar beschikbare duurzaamheidsrapportages van andere hyperscalers. Volgens die vergelijking kwam Microsoft in 2025 uit op 0,27 liter water per kWh, terwijl Meta rond 0,20 liter per kWh lag. Google rapporteerde in recente jaren hogere waarden. De vergelijking moet wel met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat bedrijven niet allemaal dezelfde definities en rapportagemethoden hanteren voor watergebruik en waterefficiëntie.

Marktonderzoeker Sanchit Vir Gogia van Greyhound Research zegt tegen NetworkWorld dat waterefficiëntie steeds meer een concurrentiefactor wordt voor hyperscalers. Volgens hem draait de onderlinge strijd niet langer uitsluitend om prestaties, capaciteit en prijs, maar ook om de vraag hoe duurzaam de snel groeiende AI-infrastructuur kan worden geëxploiteerd.

Amazon herhaalde daarnaast zijn doelstelling om in 2030 ‘waterpositief’ te zijn. Dat betekent dat het bedrijf meer water wil terugbrengen naar lokale watersystemen dan het via zijn activiteiten onttrekt.

Volgens Amazon verbruikten de wereldwijde datacenteractiviteiten in 2025 ongeveer 2,5 miljard gallon water, omgerekend ruim 9,4 miljard liter. Het bedrijf zegt inmiddels meer dan vijftig projecten te hebben opgezet die water moeten terugbrengen naar lokale ecosystemen, onder meer via wateropslag, irrigatieverbetering en herstel van stroomgebieden.

Daarnaast zet Amazon steeds vaker gezuiverd afvalwater in voor koeling. Het bedrijf meldt dat inmiddels 26 locaties volledig draaien op hergebruikt water en dat voor meer dan honderd andere locaties vergelijkbare voorzieningen zijn gepland. Volgens Amazon zijn wereldwijd al contracten afgesloten voor 130 extra faciliteiten die gebruik moeten gaan maken van gezuiverd afvalwater.

Toenemende aandacht voor watergebruik

De discussie over waterverbruik wordt steeds belangrijker naarmate de vraag naar AI-capaciteit groeit. Waar de aandacht lange tijd vooral uitging naar energieverbruik en CO₂-uitstoot, kijken beleidsmakers en onderzoekers steeds vaker naar de impact van datacenters op lokale waterbronnen.

Vooral in gebieden met waterschaarste kan de keuze voor koelsystemen een belangrijke factor worden bij vergunningverlening voor nieuwe datacenters. Tegelijkertijd wijzen exploitanten erop dat watergebruik vaak moet worden afgewogen tegen een hoger elektriciteitsverbruik van alternatieve koeltechnieken.