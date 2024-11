Langverwachte Nvidia Blackwell AI-chips als eerst naar SoftBank

SoftBank zal als eerste de Nvidia-chips met de Blackwell-architectuur ontvangen. Het Japanse bedrijf zal deze chips implementeren in een nieuwe supercomputer.

Sinds de onthulling begin dit jaar wacht de markt op de nieuwe Blackwell-chips. Bedrijven zien het product als een aantrekkelijke optie voor generatieve AI en accelerated computing. De GPU’s bevatten 208 miljard transistors en zijn uitgerust met een nieuwe versie van de Transformer-engine, die de inferentie en training van LLM’s en Mixture-of-Experts-modellen moet verbeteren.

De eerste chip in de Blackwell-serie, de GB200, staat gepland voor verscheping dit jaar. SoftBank is als eerste aan de beurt, maar ook cloudproviders als Microsoft hopen snel Blackwells te ontvangen. In het eerste kwartaal van volgend jaar kan de productie worden opgevoerd, zodat meer bedrijven de chips bemachtigen. Vervolgens worden er nieuwe versies van de Blackwell-chips verwacht.

Krachtigste supercomputer van Japan

Nu SoftBank als eerste de nieuwste Nvidia-apparatuur ontvangt, heeft het bedrijf de ambitie om de krachtigste supercomputer van Japan te bouwen. Een ambitieus streven, gezien Japan al in de top 10 van krachtigste supercomputers wereldwijd staat. De supercomputer zal worden ingezet voor de ontwikkeling van generatieve AI en zal na voltooiing beschikbaar zijn voor onderzoeksinstellingen en bedrijven in Japan.

SoftBank-CEO Masayoshi Son toont de laatste maanden steeds meer interesse in AI. Eind september lekte uit dat SoftBank een half miljard dollar zou investeren in OpenAI. Daarnaast verwierf het afgelopen zomer de Britse AI-chipmaker Graphcore.

