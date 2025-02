OpenAI met eigen AI-chip op weg naar minder Nvidia

OpenAI maakt significante vooruitgang in de ontwikkeling van zijn eerste eigen AI-chip, die later dit jaar al in productie zou kunnen gaan. Het bedrijf werkt samen met TSMC voor de fabricage van deze chip, die moet helpen de afhankelijkheid van Nvidia-chips te verminderen.

Dat bericht Reuters op basis van bronnen. OpenAI gaf al eerder aan een eigen AI-processors te willen ontwikkelen vanwege het wereldwijde tekort aan gespecialiseerde processors. Het project staat onder leiding van Richard Ho, die voorheen bij Google aan het custom AI-chipprogramma werkte.

Samenwerking met TSMC en Broadcom

De chip wordt ontwikkeld door een intern team van 40 mensen, in samenwerking met Broadcom. De vooruitgang zou nu vlot verlopen. Het bedrijf verwacht dan ook dat de ontwerpen binnen enkele maanden verstuurd kunnen worden naar TSMC, een proces dat ook wel bekendstaat als ’taping out’. TSMC zal de fabricage verzorgen.

TSMC zal de chip produceren met de geavanceerde 3-nanometertechnologie. In 2026 zou de massaproductie moeten starten. Normaliter kost het tape-outproces tientallen miljoenen en duurt het zo’n zes maanden voordat de productie van een chip is afgerond. Dit proces zou sneller kunnen verlopen als OpenAI substantieel meer betaalt. Het is echter onbekend hoe dit in dit geval zal verlopen. Wel is er een kans dat het omzetten van het ontwerp in een werkende chip tot vertraging leidt, bijvoorbeeld als er problemen optreden die geanalyseerd moeten worden.

De eerste chip van OpenAI zal primair worden ingezet voor het draaien van AI-modellen, met een beperkte rol in de infrastructuur van het bedrijf. Dit is een eerste stap in wat mogelijk een breder chipontwikkelingsprogramma wordt, bedoeld om de afhankelijkheid van Nvidia te verkleinen en de stijgende kosten te beperken.