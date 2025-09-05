Wordt OpenAI zelfredzaam met eigen AI-chip?

Een AI-processor ontworpen met hulp van Broadcom moet OpenAI afhelpen van een voortdurend probleem: afhankelijkheid. Nvidia, Google Cloud en voorheen Microsoft golden als faciliteerders voor de opkomst van de AI-specialist, maar dat moet voorbij zijn. Het gaat vermoedelijk echter nog lang duren.

De chip, waarvan het bestaan is bevestigd aan de Financial Times, moet in 2026 verschijnen. Overigens kan niemand cloud credits kopen voor het gebruik ervan: alleen OpenAI zal van de processor gebruikmaken. Het is onbekend of het bedrijf nieuwe frontier-modellen zoals GPT-6 zou kunnen trainen op de nog niet massageproduceerde chip.

Doorbraak of steuntje in de rug

Mocht OpenAI erin slagen om met een eigen AI-chip een state-of-the-art LLM te trainen, dan is dat een primeur. Het Chinese DeepSeek probeerde al zonder Nvidia’s hardware een opvolger van het DeepSeek-R1-model te vervaardigen, maar slaagde hier tot nu toe niet in wegens tekortschietende hardware en softwaretooling. Als een wetmatigheid is de AI-industrie gebonden aan Nvidia, zij het in verschillende vormen. Zo is Google de enige partij die met de eigen Tensor Processing Units een vuist kan maken als zowel hardware- als modelbouwer. OpenAI is daar nog ver van verwijderd.

Het is veel waarschijnlijker dat OpenAI’s nieuwe chip voor het dagelijks draaien van GPT-5 en latere LLM’s bedoeld is. In dat geval vormt de processor een steuntje in de rug voor de AI-speler, waarbij een groeiende capaciteit tot steeds lagere kosten zou moeten leiden. Dit zou OpenAI moeten verlossen van de huidige status quo, waarin het miljarden dollars verbruikt om met een minimale marge steeds betere AI-modellen te leveren.

Koerswijziging wordt zichtbaar

In februari bevestigden bronnen dat OpenAI het ontwerp van de eerste eigen chip binnen maanden zou finaliseren voor productie bij TSMC. Die stap was al een vervolg op eerdere plannen van CEO Sam Altman om AI-chips te bouwen met steun van Midden-Oosterse investeerders.

Broadcom-CEO Hock Tan vermeldde tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers dat het bedrijf AI-inkomsten voor 2026 ‘significant’ ziet verbeteren. Hij noemde orders van meer dan 10 miljard dollar van een nieuwe klant, zonder deze nader te identificeren. Het is vrijwel zeker dat dit OpenAI is. Tan hintte eerder dit jaar op vier potentiële klanten die ‘diep betrokken’ zijn bij het creëren van custom chips, naast drie bestaande grote klanten.

Interne focus

Reuters berichtte in oktober vorig jaar dat OpenAI met Broadcom en TSMC aan een eigen chip werkte. Dit trio klinkt op voorhand als een gouden combinatie voor dit project. Immers weet OpenAI als geen ander wat het verlangt van AI-hardware, is Broadcom een veteraan op het gebied van allerlei custom silicium en is TSMC een meester in het zo efficiënt mogelijk vervaardigen van werkende processoren. OpenAI heeft verschillende opties onderzocht om de supply chain te diversifiëren en kosten omlaag te brengen. Naast Nvidia gebruikt OpenAI momenteel ook AMD-chips om aan de infrastructuurvraag te voldoen.