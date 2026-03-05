Broadcom: AI-bedrijven voorlopig afhankelijk van externe chipmakers

Broadcom stelt dat grote AI-bedrijven en hyperscalers voorlopig niet zelfstandig hun eigen chips op grote schaal kunnen ontwikkelen en produceren. Volgens het bedrijf blijkt dat uit de sterke vraag naar maatwerkchips die Broadcom ontwerpt voor onder meer Meta, OpenAI en Anthropic.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers voor het eerste kwartaal van boekjaar 2026 meldde CEO Hock Tan dat de omzet uit AI-gerelateerde chips op jaarbasis met 106 procent groeide tot 8,4 miljard dollar.

Broadcom ontwikkelt momenteel aangepaste AI-accelerators voor vijf grote klanten, meldt The Register. Daarbij verwacht het bedrijf dat de vraag vanuit Google verder zal toenemen wanneer een nieuwe generatie TPU’s wordt uitgerold. Ook andere AI-bedrijven bereiden grootschalige implementaties voor. Anthropic wil binnenkort ongeveer één gigawatt aan TPU-capaciteit inzetten die met Broadcom-technologie is ontwikkeld en kijkt al vooruit naar een uitbreiding tot drie gigawatt in 2027.

Meta plant in dezelfde periode meerdere gigawatt aan rekenkracht op basis van Broadcoms XPU-accelerators. OpenAI zou eveneens plannen hebben om in 2027 meer dan één gigawatt aan compute op dergelijke chips te draaien.

Volgens Broadcom heeft het bedrijf de toeleveringsketen inmiddels veiliggesteld om deze vraag te bedienen tot ten minste 2028, inclusief cruciale componenten zoals high-bandwidth memory. Tan verwacht dat Broadcom ook de komende jaren vergelijkbare contracten kan sluiten, omdat het voor veel technologiebedrijven moeilijk blijkt om zelf een complete chipstrategie op te bouwen.

Volgens de CEO is het ontwerpen van een chip slechts een deel van de uitdaging. Bedrijven moeten ook gespecialiseerde ontwerpers aantrekken, productieprocessen organiseren, packagingtechnieken beheersen en chips efficiënt verbinden in grootschalige systemen. Daarnaast moeten eigen chips concurreren met oplossingen van gevestigde leveranciers zoals Nvidia en andere aanbieders van AI-platforms.

Het is volgens Tan relatief eenvoudig om een chip te ontwerpen die in een laboratorium werkt. De echte uitdaging ligt in het massaal produceren van honderdduizenden exemplaren tegen een acceptabele kostprijs en met voldoende opbrengst in het productieproces.

Sterke groei in AI-netwerkhardware

Ook Broadcoms netwerkdivisie profiteert van de AI-groei. De omzet in dit segment steeg met 60 procent op jaarbasis. Het bedrijf werkt ondertussen aan een nieuwe generatie Tomahawk-switchchips die volgend jaar moet verschijnen en de prestaties van het huidige model moet verdubbelen.

De totale omzet uit halfgeleiders bedroeg in het afgelopen kwartaal 12,5 miljard dollar, een stijging van 53 procent. De omzet uit chips die niet direct met AI te maken hebben bleef stabiel op 4,1 miljard dollar.

De softwaretak van Broadcom, waarin onder meer CA, Symantec Enterprise en VMware zijn ondergebracht, groeide beperkt. De omzet kwam uit op 6,8 miljard dollar, een stijging van één procent. VMware groeide met 13 procent en profiteert volgens Tan van de groeiende vraag naar infrastructuur voor enterprise AI.

Voor het tweede kwartaal verwacht Broadcom een totale omzet van ongeveer 22 miljard dollar. Beleggers reageerden positief op de cijfers en de aankondiging van een nieuw aandeleninkoopprogramma. Het aandeel Broadcom steeg in de nabeurshandel met bijna vijf procent.