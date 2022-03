Het plaatsten van nepreviews bij online webshops en andere digitale platforms is binnenkort verboden. Onlangs heeft de Tweede Kamer met een wetsvoorstel voor dit verbod ingestemd. Het verbod moet op korte termijn ingaan.

Het verbod op het plaatsen van nepreviews bij online webshops of andere online diensten en plaforms vormt een onderdeel van een herziening van wetgeving voor de bescherming van consumenten. Deze herziening is nodig vanwege recent verbeterde Europese wetgeving voor de bescherming van consumenten voor online diensten.

Verschillende maatregelen

Het verbod betekent dat aanbieders van digitale diensten actief reviews moeten controleren op echtheid voordat ze worden gepubliceerd. Daarnaast wordt ook het tegen betaling plaatsen van nepreviews verboden. Webwinkels en aanbieders van online diensten moeten daarnaast verplicht consumenten gaan informeren of en hoe zij reviews controleren op echtheid en dat ze afkomstig zijn van personen die daadwerkelijk iets hebben aangeschaft of gebruikt.

Daarnaast moeten online winkels en aanbieders ook consumenten op de hoogte stellen als zij een gepersonaliseerd prijsaanbod krijgen. Zij moeten dan aangeven of het prijsaanbod opgesteld is op basis van een algoritme dat eerdere aankopen van de betreffende persoon vergelijkt of op basis van bezochte websites. Ook moeten online winkels en aanbieders aangeven wie voor de levering van het product en het afhandelen van retourzendingen afhankelijk is.

Verder regelt het aangenomen wetsvoorstel een meer concreet verbod op het weergeven van gesponsorde zoekresultaten zonder duidelijk te maken dat dit reclame is of dat bedrijven hebben betaald voor een hogere ranking in de zoekresultaten. Webwinkels moeten tevens meer transparantie geven over de volgorde van het aanbod dat klanten te zien krijgen na een zoekvraag.

Ingang per 22 mei

De wetgeving geldt voor online winkels en aanbieders in alle lidstaten van de Europese Unie. Hiermee moet de bescherming van alle consumenten worden geharmoniseerd. Bedrijven die in overtreding zijn kunnen een boete krijgen van minimaal vier procent van de omzet die het bedrijf in de betreffende lidstaat verdient.

In Nederland gaat de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM) toezicht houden op de naleving van deze nieuwe online spelregels voor webshops en andere aanbieders. De wetgeving moet 22 mei ingaan.