Een groep van acht bedrijven onder leiding van ASML pleit opnieuw voor regelgeving die de chipsector stimuleert. Die moet verder gaan dan de 2,5 miljard euro aan investeringen die de overheid en de regio Eindhoven hebben toegezegd.

Eind maart maakte het demissionaire kabinet met de regio Eindhoven gezamenlijk 2,5 miljard euro vrij voor verschillende initiatieven die de chipsector vooruit helpen. Nieuwe huizen, investeringen in technisch onderwijs en een verbetering van de infrastructuur in en rondom Eindhoven staan op de planning.

Meer dan 2,5 miljard euro

ASML gaf al aan dat er meer investeringen nodig zullen zijn om het Veldhovense bedrijf in Nederland te houden. Daarnaast moet de Tweede Kamer ervoor zorgen dat voordelige belastingregels voor expats in stand blijven. Deze en andere wensen wensen herhaalt ASML deze week samen met zeven andere chipbedrijven, meldt Reuters.

Chief of Global Affairs bij ASML Frank Heemskerk, voormalig minister van Buitenlandse Zaken (2006-2010), communiceerde de wensen van zijn bedrijf aan politieke bewindslieden. “ASML moet blijven groeien om de enorme vraag naar microchips te beantwoorden en we vragen u om deze groei mogelijk te maken. Het liefst in Nederland, waar we tegen de grenzen van onze groei oplopen.”

Andere kritiek richt zich op een vermeende overvloed aan bureaucratie en de mogelijke immigratierestricties die het beoogde nieuwe kabinet zal doorvoeren. Die maken het moeilijk voor chipbedrijven om talenten te strikken, terwijl de instroom van internationale studenten met de plannen van NSC in het bijzonder drastisch zou afnemen.

Niets te klagen?

Wat belastingvoordelen betreft heeft ASML al niets te klagen, stelde hoogleraar Belastingrecht Jan van Streek onlangs tegenover RTL Nieuws. “Qua belastingen heeft ASML het niet zwaar, ze betalen 15 procent aan winstbelasting en dat is geen zware last.” Van Streek sprak over “fiscale krokodillentranen” bij het bedrijf.

Desondanks is de internationale concurrentie groot. ASML kent locaties overal ter wereld en wordt tevens door andere Europese landen begeerd. Het hoofdkantoor in Veldhoven geniet de voorkeur voor toekomstige expansieplannen, maar in maart bleek dat Frankrijk een mogelijk alternatief zou kunnen zijn.

Het zijn hoe dan roerige tijden voor ASML. CEO Peter Wennink en CTO Martin van den Brink vertrekken op 24 april. Fransman Christophe Fouquet gaat de chipmachinemaker leiden; de CTO-rol verdwijnt.

