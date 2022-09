De US Securities and Exchange Commission (SEC) maakt bekend dat Oracle een schikking van 23 miljoen dollar (omgerekend 24 miljoen euro) moet betalen. De cloudgigant wordt beschuldigd van omkoping van ambtenaren in meerdere landen.

Volgens de toezichthouder heeft Oracle tussen 2016 en 2019 smeergeldfondsen opgezet om autoriteiten te betalen en nieuwe contracten te verzekeren in India, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Steekpenningen zijn een overtreding van de Foreign Corrupt Practices Act, een Amerikaans besluit dat bedrijven verbiedt om iets van waarde te aan te bieden in ruil voor het behouden of ontvangen van zakelijke opdrachten.

Smeergeld

Een vergelijkbaar incident vond plaats in 2012, toen Oracle 2 miljoen dollar betaalde om een geschil met de SEC op te lossen over beschuldigingen van miljoenen aan Indiaas smeergeld tussen 2005 en 2007.

Volgens de SEC werd het smeergeld gebruikt om ambtenaren om te kopen voor deelnames aan conferenties in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Turkije zou Oracle de families van politici hebben omgekocht om conferenties bij te wonen. Politici die Californië bezochten kregen een bonus.

Buiten de boeken om

Volgens de aanklacht heeft Oracle buiten de boeken om fondsen gecreëerd. Dit impliceert dat de fondsen voor ongepaste doeleinden worden gebruikt, vertelde Charles Cain, hoofd van de FCPA-eenheid van de SEC. Cain voegde toe dat de zaak het belang benadrukt van interne boekhoudcontroles voor alle activiteiten van een bedrijf.

Volgens de toezichthouder hoeft Oracle in het kader van de schikking geen wangedrag te erkennen of ontkennen. Indien het blijkt dat Oracle de Foreign Corrupt Practices Act heeft overtreden ontvangt de organisatie een stakingsbevel.

Oracle-woordvoerder Michael Egbert zei dat de beschuldigingen in strijd zijn met de normen en waarden van het bedrijf. Egbert beloofde dat Oracle de nodige actie onderneemt in het geval dat de beschuldigingen worden bevestigd.

