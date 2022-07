Amazon sleept de beheerders van maar liefst 10.000 Facebookgroepen voor de rechter vanwege het plaatsen van fake reviews. De eigenaars van deze Facebookgroepen zouden consumenten betalen in ruil voor het plaatsen van neppe productreviews op het retail-platform van Amazon.

Volgens Amazon gaat het hierbij om beheerders van Facebookgroepen die nep-reviewers rekruteren voor online winkels in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Japan. De 10.000 Facebookgroepen zijn sinds 2020 door Amazon gerapporteerd bij Meta, het moederbedrijf van Facebook.

Recruiters

Eén van de Facebookgroepen is Amazon Product Review. Deze Facebookgroep had meer dan 43.000 leden voordat Meta de groep eerder dit jaar offline haalde. Uit onderzoek van Amazon bleek dat de beheerders van de groep hun activiteiten probeerden te verbergen om onderzoekers te vermijden. Dit gebeurde onder meer door letters met behulp van AI onleesbaar te maken in problematische zinnen. Hierdoor konden de onderzoekers van het social media-platform de activiteiten niet automatisch met behulp van een algoritme ontdekken.

Bestrijding fake reviews

Amazon maakt veel werk van het bestrijden van fake reviews op zijn online retail-platform. De voorwaarden van het platform verbieden het plaatsen van dit soort reviews. De laatste maanden zou de online retail-gigant verschillende grote fake review brokers hebben ontmanteld.

In de nabije toekomst gaat het platform het detectieproces van fake reviews nog verder uitbreiden. Dit om ‘bad actors’ te blijven identificeren en fake reviews offline te halen die nog niet door de technologie, monitoring en experts van Amazon zijn ontdekt.

