Oracle moet het JavaScript-merk niet langer in eigen handen houden, maar in het publieke domein onderbrengen. Dit stelt ontwikkelaar Ryan Dahl van Node.js en Deno in een open brief.

Oracle verkreeg het JavaScript-merkenrecht na de overname van Sun Microsystems in 2010. Het oorspronkelijke merkenrecht over de populaire programmeertaal werd in 1995 vastgelegd door het toenmalige Netscape.

Hoewel in eerste instantie de taal werd gepresenteerd voor interactieve mogelijkheden met Java applets op webpagina’s, heeft JavaScript in de werkelijkheid weinig gemeen met Java en is het een eigen programmeertaal op zich.

Open brief

In zijn open brief aan Oracle stelt Ryan Dahl dat het merkenrecht een donkere wolk veroorzaakt over de populaire programmeertaal. Veel ontwikkelaars die geen juridische problemen willen hebben, vermijden in documentatie de naam JavaScript. Dit leidt volgens de open brief tot allerlei verbasteringen, zoals ECMAScript. Hierdoor ontstaat er veel verwarring over de programmeertaal van oplossingen en wat de functionaliteit is.

Aangezien JavaScript vrijwel niets met Java te maken heeft, anders dat de naam suggereert, is het daarom veel handiger de merknaam JavaScript naar het publieke domein te brengen. Op deze manier kunnen alle ontwikkelaars en bedrijven gewoon aangeven dat hun oplossingen op deze programmeertaal zijn gebaseerd, zonder zich daarbij zorgen te hoeven maken over mogelijke juridische actie van de kant van Oracle.

Merkenrecht moeilijk in stand te houden

Bovendien, zo geeft Ryan Dahl aan, zou het voor de techgigant heel moeilijk zijn een inbreuk op dit merkenrecht voor de rechter in stand te houden. Zo zou in zijn ogen Oracle zelf geen producten hebben waarin het merkt JavaScript wordt gebruikt. Oracle beschikt echter wel over een product, GraalVM, dat een JavaScript implementatie gebruikt.

Verder wordt volgens de Node.js en Deno-ontwikkelaar in de merkenrechthandleiding van Oracle JavaScript niet expliciet genoemd, net zoals Java of MySQL. In de handleiding staat alleen dat het juiste gebruik van Oracle-merkenrechten hun merkenrol voor Oracle-producten en -diensten verstevigd. Ook moet zorgvuldig gebruik van Oracle-merken ervoor zorgen dat zij niet als algemene namen door iedereen kunnen worden gebruikt.

Oracle heeft nog niet gereageerd op de publicatie van de open brief over het openbaar maken van het merk JavaScript.

