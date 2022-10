Ingewijden vertelden tegen Reuters dat Broadcom op een vervroegd akkoord hoopt voor de miljardenovername van VMware. De bronnen verwachten groen licht van Europese toezichthouders omdat de overname concurrentie creëert voor techgiganten.

De overname van VMware werd in mei aangekondigd. Verloopt alles volgens plan, dan wordt de deal de op één na grootste overname van het jaar.

Broadcom wil uitbreiden naar bedrijfssoftware. De organisatie heeft toestemming nodig van Europese antitrusttoezichthouders om de overname af te kunnen ronden. De toezichthouders waken voor overnames die zijn bedoeld om concurrenten te vernietigen en macht te misbruiken.

Ingewijden vertelden tegen Reuters dat Broadcom kans maakt op een vervroegd akkoord. “De (deal) zorgt voor meer concurrentie in de cloudmarkt, waar op dit moment zeer grote spelers actief zijn”, deelde een van de bronnen.

Broadcom

De bron voegde toe dat de tweede fase van het antitrustonderzoek — een fase die regelmatig vier maanden duurt — misschien niet plaats hoeft te vinden. “Wil de Europese Commissie naar fase twee gaan, dan moet er een echt concurrentieprobleem zijn. Ik denk dat we kunnen aantonen dat die risico’s in dit geval niet bestaan.”

Broadcom heeft de goedkeuring van de Europese Unie nog niet verzocht. Het bedrijf liet weten dat de aanvragen op dit moment worden ingediend. Volgens de organisatie verloopt alles volgens plan.

Druk op VMware neemt toe

In 2016 werd storageleverancier EMC door Dell overgenomen voor 67 miljard dollar. VMware was toentertijd een dochterbedrijf van EMC. Toezichthouders erkenden dat VMware een sterke marktpositie had, maar voegden toe dat de marktpositie onvoldoende was om de overname af te keuren. De deal kreeg groen licht.

“In de afgelopen vijf jaar stond VMware steeds meer onder druk door concurrenten waar de Commissie geen rekening mee heeft gehouden”, vertelde een andere ingewijde, verwijzend naar grote cloudproviders als Amazon, Microsoft en Google. “De eerste fase van het onderzoek moet op basis van de feiten plaatsvinden.”

