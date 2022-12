Apple verandert de privacy-instellingen van AirDrop in iOS 16.2. De techgigant beweert dat de aanpassing is bedoeld om de privacy van gebruikers te bevorderen, maar critici vermoeden dat Apple bezwijkt onder Chinese druk.

Amerikaanse media berichtten in november dat Apple een AirDrop-update doorvoerde voor Chinese gebruikers om te voorkomen dat demonstranten de functie gebruiken voor anti-overheidsprotesten.

China wordt geconfronteerd met hevige demonstraties tegen het ‘zero COVID’-beleid van de regering. Demonstranten gebruiken AirDrop om gegevens te versturen en censuur te omzeilen. De functie maakt het mogelijk om bestanden te delen met bluetooth en wifi, buiten het zicht van de overheid.

De ‘Everybody’-instelling maakt AirDrop toegankelijk voor personen die niet op de contactenlijst van de gebruiker staan. Nadat Apple de iOS 16.1.1-update lanceerde ontdekten Chinese gebruikers een verandering. Plotseling werd de ‘Everybody’-instelling na tien minuten automatisch gewijzigd naar ‘Alleen contacten’.

The Wall Street Journal vermoedt dat Apple de wijziging doorvoerde om te voorkomen dat demonstraten AirDrop gebruiken voor anti-overheidsprotesten. CEO Tim Cook heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Wel liet Apple weten dat de functie wereldwijd wordt doorgevoerd in iOS 16.2.

Demonstranten

De aanpassing was aanvankelijk alleen van kracht in China. De update werd op hetzelfde moment doorgevoerd als de eerste mediaberichten over het gebruik van AirDrop voor anti-overheidsprotesten.

Critici stellen dat Apple de Chinese regering steunt. De techgigant is afhankelijk van Chinese klanten en fabrikanten. Anderen zien de ‘Everybody’-instelling als een privacyrisico dat nooit had mogen worden toegestaan.

Eerst China, nu wereldwijd

In een verklaring over de Chinese AirDrop-update vertelde Apple dat het van plan was om de wijziging in “het komende jaar” internationaal door te voeren. De uitrol start sneller dan verwacht. Apple maakte onlangs bekend dat de functie wereldwijd wordt aangepast in iOS 16.2.

De wijziging is van kracht zodra je de nieuwe versie van het besturingssysteem installeert. De ‘Everybody’-instelling van AirDrop verandert na tien minuten automatisch naar ‘Alleen contacten’.

De reden voor de internationale uitrol is onduidelijk. The Wall Street Journal suggereert dat Apple de wijziging wereldwijd lanceert om het doel van de aanpassing te verdoezelen, namelijk het tegengaan van AirDrop-gebruik onder demonstranten. Apple zelf houdt vast dat privacy centraal staat.

