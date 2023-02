Deze informatie is afkomstig van techjournalist Mark Gurman van Bloomberg, die een solide reputatie heeft voor zijn Apple-voorspellingen.

Hij baseerde zijn laatste speculatie op opmerkingen van Apple CEO Tim Cook tijdens een recent openbaar gesprek met investeerders. Cook zei dat mensen bereid zijn “ver te gaan” om de best mogelijke iPhone te krijgen, wat Gurman opvatte als een hint dat de techgigant een high-end Ultra-model overweegt.

Hoewel Cook het niet expliciet over een nieuwe iPhone had, stelt Gurman dat insiders hem hebben verteld dat het bedrijf erover nadenkt.

Apple heeft niets officieel bevestigd

Nu is het belangrijk op te merken dat Cook nooit expliciet heeft gezegd dat een nieuwe iPhone in de maak is, en deze geruchten moeten met een korreltje zout worden genomen.

Gurman heeft echter een sterk track record voor het voorspellen van Apple’s bewegingen, met een succespercentage van 86,5%, volgens AppleTrack. Het is dus de moeite waard om aandacht te besteden aan wat hij zegt.

Hoe zou deze nieuwe iPhone eruit kunnen zien? Het is onmogelijk om dat met zekerheid te zeggen, maar het zou een voorbeeld kunnen nemen aan de Galaxy S23 Ultra van Samsung, die een 200-megapixelcamera en andere geavanceerde functies heeft die Apple nog niet aanbiedt. Een andere Apple-analist, Ming-Chi Kuo, voorspelde onlangs dat het bedrijf werkt aan een opvouwbare iPad voor 2024.

Samsung leidt de opvouwbare markt

Een opvouwbaar apparaat is zinvol omdat de opvouwbare markt naar verwachting zal groeien van 17,6 miljard dollar in 2021 naar een indrukwekkende 174 miljard dollar in 2031. Samsung is de leider in deze markt, met zijn Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4, maar Apple moet nog een opvouwbaar toestel uitbrengen.

Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen wat Apple voor ons in petto heeft, suggereren de opmerkingen van CEO Tim Cook dat het bedrijf een high-end iPhone overweegt.

Of het nu gaat om een Ultra-model of een opvouwbare iPad, Apple-fans kunnen erop vertrouwen dat Apple uiteindelijk wel meebeweegt met de trends in de markt.