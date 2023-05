We kunnen wel stellen dat 2023 in het teken staat van generatieve AI. Elk gerespecteerd techbedrijf doet er wel iets mee of wil er iets mee doen. Iedereen praat erover, maar bij één techbedrijf is het opvallend stil. Apple lijkt het allemaal langs zich heen te laten gaan. Blijft dat zo? Of kunnen we binnenkort de nodige aankondigingen verwachten?

Apple doet alles eigenlijk altijd net iets anders dan andere bedrijven. Dat is op het gebied van (generatieve) AI niet anders. De CEO van Apple, Tim Cook, heeft tot op heden enkel gezegd dat hij potentie ziet in AI. Veel meer wilde hij er niet over kwijt. Dat is opvallend voor een bedrijf dat door Boston Consulting Group vorige week nog als meest innovatieve bedrijf werd bestempeld. Dan zou je toch verwachten dat er ook op het vlak van de innovatie rondom generatieve AI stappen gezet worden. Nog los van het feit of het stempel ‘meest innovatieve bedrijf’ terecht is of niet.

De kans lijkt echter klein dat Apple zich in de strijd tussen Microsoft en Google wil gaan mengen. De kans is groter dat Apple zal gaan kijken hoe het AI, meer specifiek generatieve AI, kan toepassen binnen zijn bestaande producten en oplossingen. Dat doet het eigenlijk al sinds de lancering van Siri in 2011. Meer recent is de Neural Engine in iPhones, iPads en Macs hier een goed voorbeeld van. Cook heeft het dan ook over het ‘verweven’ van AI in hun producten. Gaat Apple deze strategie ook toepassen voor generatieve AI? En wanneer mogen we dat dan verwachten? Luister naar Techzine Talks voor onze analyse van Apple’s visie op AI.

