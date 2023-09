Tim Cook van Apple geeft aan dat er binnen de Europese draadloze betaalmarkt voldoende concurrentie bestaat. Wat hem betreft hoeft de EU geen sancties op te leggen aan Apple Pay. Daarnaast geeft de Apple-topman aan dat de techgigant zijn productiefabrieken in China handhaaft, maar ook in India nieuwe gaat bouwen.

Apple-topman Cook was onlangs op bezoek bij de Nederlandse chipfabrikant NXP in Eindhoven. NXP levert voor het techconcern de NFC-chip in de iPhones en iPads die het mogelijk maakt draadloos te betalen met Apple Pay.

Deze laatste dienst is voor het techconcern een grote bron van inkomsten via de verwerkingskosten die Apple afroomt. Apple zou met zijn betaaldiensten in het afgelopen kwartaal 21 miljard dollar (19,8 miljard euro) hebben verdiend. In Europa zou de techgigant ongeveer voor 20 miljard dollar bij Europese toeleveranciers bestellen.

EU ziet concurrentiebeperking NFC-chip

De NFC-chip van NXP in de iPhones is alleen geschikt voor Apple Pay en niet voor andere gelijkwaardige diensten. Dit is een doorn in het oog van de EU-mededingingsautoriteiten, naast bijvoorbeeld de machtspositie van de Apple App Store voor iOS. Na het bezoek aan NXP reisde Cook door naar Brussel voor overleg met de EU-commissaris van Mededinging.

Zelf vindt Tim Cook, in gesprek met NRC, dat Apple Pay geen probleem vormt voor de Europese markt. “Als je kijkt naar Apple Pay, dan is dat zeker niet de enige manier om contactloos te betalen. Ik ben nu op reis door Europa en zie een hoop mensen contactloos afrekenen met een bankpas. De betaalmarkt is helemaal niet gesloten – het is een zeer concurrerende omgeving”, zegt de Apple-topman tegen de krant.

Nieuwe functionaliteit NXP NFC-chip

Tijdens het bezoek van Tim Cook aan NXP lichtte NXP-CEO Kurt Sievers ook een tipje van de sluier op over nieuwe functionaliteit van de speciale NFC-chip voor de techgigant. Naast dat de chip functionaliteit biedt voor Apple Pay, zorgt deze in de nieuwe Apple-toestellen ook voor e-simfunctionaliteit. Waar voor NFC-functionaliteit en een e-sim voorheen twee aparte chips nodig waren, zijn die nu op een enkele chip geïntegreerd.

In iOS 17 gaat de ingebouwde NFC-chip verder de deelfunctie Airdrop afhandelen.

Fabricage in China én India

Tegenover NRC gaf Tim Cook ook een toelichting over hoe de techgigant omgaat met de fabricage van zijn producten in China. Volgens de Apple-topman is China voor Apple altijd heel belangrijk gebleven en zal dat ook blijven. Onder meer door het grote talent aan ontwikkelaars en andere experts dat zich daar bevindt.

Tegelijkertijd geeft hij aan dat Apple nu ook fabrieken bouwt in India. Dit omdat de Indiase markt zich zeer snel ontwikkelt en de techgigant daarom ook daar moet fabriceren. In zijn ogen is het dus niet een kwestie van of China of India, maar én China én India.

