Apple waarschuwt voor vertragingen in de levering van iPhone 14-toestellen. De vertragingen worden veroorzaakt door productiestoringen in stilgelegde Chinese fabrieken. Het land worstelt met een toename in COVID-19.

Consumenten geven wereldwijd minder uit vanwege rente en inflatie. Desondanks blijft de vraag naar iPhones hoog. Apple is een van de weinigen smartphoneleveranciers die zijn sterke positie in de afgelopen maanden heeft weten te behouden.

De Foxconn-fabriek in het Chinese Zhengzhou is een belangrijke productielocatie voor de iPhone 14. De fabriek werd onlangs genoodzaakt om de capaciteit te verminderen vanwege een strenger coronabeleid in China. Als gevolg loopt de toeleveringsketen van iPhones gevaar.

Apple lijdt onder de nieuwe coronamaatregelen. Andere internationale organisaties, waaronder Canada Goose Holdings en Estee Lauder Companies, hebben lokale winkels gesloten en prognoses verlaagd. Apple waarschuwt dat iPhone-klanten langere wachttijden kunnen verwachten.

COVID-19 in China

Volgens een verklaring van Apple draait de Foxconn-fabriek in Zhengzhou op verminderde capaciteit. De exacte vermindering is niet bekend. De vraag naar de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max blijft hoog, maar Apple voorspelt minder leveringen dan aanvankelijk verwacht.

Volgens Reuters kan het coronabeleid ertoe leiden dat de iPhone-productie in de Foxcon-fabriek in november met 30 procent daalt. De fabriek ligt in centraal China en heeft meer dan 200.000 medewerkers. Velen hebben de vestiging verlaten vanwege strengere maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19.

Onzekerheid

Als gevolg van de productieproblemen verlaagt marktanalist TrendForce zijn prognose voor iPhone-leveringen in oktober-december met twee tot drie miljoen toestellen. Onderzoekers van TrendForce suggereren dat de Foxconn-fabriek op 70 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit draait.

China noteerde op maandag het grootste aantal nieuwe gevallen van COVID-19 in zes maanden tijd. Het virus blijft de economie vestoren. In het afgelopen weekend maakten Chinese gezondheidsinstellingen strenge controles op COVID-19 bekend. Investeerders en bedrijven met Chinese banden gaan een periode van onzekerheid tegemoet.

Tip: Apple lanceert iPhone 14, Pro, Pro Max en Plus