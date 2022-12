De Europese Unie stelt dat de Verenigde Staten voldoende maatregelen treft tegen datatoegang van inlichtingendiensten om de privacy van Europese persoonsgegevens te beschermen. Met de verklaring komt het nieuwe EU-VS Privacy Shield dichterbij.

In maart ondertekenden de EU en VS een voorlopige overeenkomst voor datatransfers tussen Europa en Noord-Amerika. De stap was goed nieuws voor bedrijven die in juridische problemen raakten nadat de EU het voormalige Privacy Shield in 2020 ophief. In dat jaar oordeelde de EU dat de VS onvoldoende bescherming bood voor Europese persoonsgegevens.

Amerikaanse inlichtingendiensten hadden het recht om gegevens in te zien die in de VS werden opgeslagen, waaronder Europese persoonsgegevens. Dat is een overtreding van de AVG/GDPR. Sinds de opheffing van het Privacy Shield zijn datatransfers tussen de EU en VS een complex proces.

Verandering

Afgelopen oktober ondertekende president Joe Biden een executive order met nieuwe regels voor datatoegang van inlichtingendiensten. Als gevolg is het een stuk lastiger om Europese persoonsgegevens in te zien. Eurocommissaris Didier Reynders verklaarde onlangs dat de VS met het besluit Europese persoonsgegevens op hetzelfde niveau beschermt als de AVG/GDPR.

“Uit onze analyse blijkt dat de VS inmiddels sterke garanties heeft voor veilige transfers van persoonsgegevens tussen beide kanten van de Atlantische Oceaan”, aldus Reynders. “Het toekomstige kader (Privacy Shield, red.) zal de privacy van de burgers helpen beschermen en tegelijkertijd rechtszekerheid bieden aan bedrijven.”

Max Schrems is tegen

Oostenrijkse privacy-activist Max Schrems voerde in de afgelopen jaren succesvol campagne tegen datatoegang van Amerikaanse inlichtingendiensten. Schrems stelt dat de nieuwe voorzorgsmaatregelen nog steeds onvoldoende zijn voor de bescherming van niet-Amerikaanse persoonsgegevens.

“Ik zie niet hoe dit een aanklacht bij het Hof van Justitie (Europese rechtbank, red.) zou overleven”, zei hij. “Het lijkt erop dat de Europese Commissie keer op keer soortgelijke besluiten neemt — in flagrante strijd met onze grondrechten.”