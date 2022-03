De Verenigde Staten en Europese Unie stemmen in over een nieuw framework voor legale datatransfers tussen de EU en VS.

Europese Commissie-president Ursula von der Leyen liet vandaag weten dat de Europese Unie en Verenigde Staten een akkoord hebben bereikt voor legale datatransfers tussen de EU en VS. De nieuwe overeenkomst wordt in de komende maanden uitgewerkt. De overeenkomst bereikt hetzelfde doel als het Privacy Shield dat in 2020 verviel. We zijn maanden verwijderd van de eerste versie.

Waarom is het nodig?

De persoonsgegevens van Europese inwoners worden door Europese privacyregels beschermd, ook buiten Europa. Je mag geen Europese persoonsgegevens met een Amerikaanse verwerker uitwisselen wanneer de verwerking de GDPR overtreedt.

Een dilemma, want de Amerikaanse verwerker dient zich aan Amerikaanse wetten te houden. Die wetten bepalen op hun beurt dat inlichtingendiensten toegang mogen eisen tot gegevens die op Amerikaanse grond worden opgeslagen. Dat is een harde overtreding van de GDPR.

Tot 2020 bood het Privacy Shield een uitkomst. De overeenkomst maakte het mogelijk om gegevens legaal uit te wisselen, ongeacht wrijving tussen nationale wetten. In juli 2020 besliste het Europese Hof van Justitie dat het Privacy Shield onvoldoende bescherming bood voor Europese inwoners. Het oordeel staat bekend als Schrems II. Sindsdien zijn intercontinentale datatransfers een verraderlijk gebied.

Het laatste gaat veranderen. De nieuwe overeenkomst heeft nog geen naam, maar bereikt hetzelfde doel als het eerdere Privacy Shield.

De oplossing, een nieuw Privacy Shield

“We hebben een principeakkoord gevonden over een nieuw framework voor trans-Atlantische datatransfers”, schrijft Von der Leyen aan president Joe Biden. “Dit maakt voorspelbare en betrouwbare gegevensstromen tussen de EU en de VS mogelijk, waarbij privacy en burgerlijke vrijheden worden gewaarborgd.”

Timing

Von der Leyen sluit de brief af met een duiding van de timing van het akkoord. De EC-president verdoemt Vladimir Poetin. Von der Leyen beschrijft dat de agressie van Rusland aanleiding geeft voor nauwere samenwerking tussen de EU en VS.

“Poetin probeert de klok terug te draaien naar een ander tijdperk; een tijdperk van bruut gebruik van geweld, machtspolitiek, invloedssferen en interne repressie. Ik ben ervan overtuigd dat hij zal falen. We werken samen aan een vreedzame, welvarende en duurzame toekomst. En ik weet dat we zullen slagen.”

Tip: De valkuilen van data privacy in je organisatie