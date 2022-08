Micro Focus en OpenText gaan akkoord met een overname van 6 miljard euro. Na de bekendmaking steeg de aandelenprijs van Micro Focus met 90 procent.

Micro Focus is een van de grootste softwareleveranciers ter wereld. De organisatie ontwikkelt oplossingen voor application modernization, IT operations management en meer. De securityafdeling van Micro Focus staat bekend als CyberRes. De jaaromzet van 2021 bedroeg bijna drie miljard euro.

Ook OpenText is een softwareleverancier. Het aanbod bestaat uit oplossingen voor content management, tekstanalyses en procesautomatisering. 90 procent van alle Fortune 100-bedrijven gebruikt een of meerdere softwareproducten van OpenText.

OpenText bracht onlangs een bod van 6 miljard euro uit op de overname van Micro Focus. Het bestuur van Micro Focus is akkoord. Het bedrag is bijna twee keer zo hoog als de marktwaarde van Micro Focus. OpenText heeft hoge verwachtingen van de organisatie.

Na de bekendmaking steeg de aandelenprijs van Micro Focus met 90 procent. OpenText en Micro Focus verwachten de overname in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden. De deal is nog niet definitief. De goedkeuring van aandeelhouders en markttoezichthouders is noodzakelijk.

OpenText ziet Micro Focus als investering. Krijgt de overname groen licht, dan belandt de miljardenomzet van Micro Focus in het laatje van OpenText. Het overnamebedrag is aantrekkelijk voor Micro Focus. De organisatie heeft een schuld van 4,4 miljard euro. OpenText is bereid om de schuld af te lossen. Micro Focus kan het bod niet negeren.

“Ik kijk ernaar uit om de klanten, partners en medewerkers van Micro Focus te verwelkomen bij OpenText”, deelde OpenText CEO Mark J. Barrenechea in een verklaring. “Na de voltooiing van de overname zal OpenText een van ’s werelds grootste software- en cloudbedrijven zijn, met een gigantische klantenbasis, wereldwijde schaal en uitgebreide go-to-market.”

